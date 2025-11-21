scorecardresearch
 

बंद कमरे में डॉक्टर का युवती के साथ 'अश्लील' डांस, Video लीक, इमरजेंसी ड्यूटी से हटाया गया

Doctor Viral Dance Video: डॉक्टर वकार सिद्दीकी को इमरजेंसी वार्ड की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उनके लिए अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर रहने के लिए एक सरकारी कमरा अलॉट कराया गया था.

डॉक्टर का युवती संग डांस का वीडियो वायरल.(Photo:Screengrab/ITG)
UP News: शामली के कांधला सरकारी अस्पताल में तैनात डॉक्टर का एक वीडियो वायरल हो गया. युवती के साथ डॉक्टर वकार सिद्दीकी बंद कमरे में डांस करते नजर आ रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आ गया है. चिकित्सा प्रभारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है.

वायरल वीडियो के बाद डॉक्टर को इमरजेंसी ड्यूटी से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है, साथ ही उसे आवंटित कमरा भी खाली करा लिया है. मामले की विस्तृत रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है.

कस्बे कांधला के सरकारी अस्पताल में लंबे समय से डॉक्टरों की कमी बनी हुई थी. इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बीते महीनों में कई डॉक्टरों को दो साल के अनुबंध पर अस्पताल में तैनात किया था. 

बीते बुधवार को डॉक्टर वकार सिद्दीकी का एक युवती के साथ बंद कमरे में डांस करते हुए वीडियो अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद  मामला तेजी से चर्चा में आ गया. घटना को लेकर कस्बे में तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं. 

वीडियो वायरल होने पर चिकित्सा प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने तुरंत संज्ञान लेते हुए डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगा था. लेकिन डॉक्टर की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की गई.

चिकित्सा प्रभारी ने न सिर्फ डॉक्टर को इमरजेंसी ड्यूटी से हटाया, बल्कि उसे अस्पताल का कमरा भी तत्काल खाली करने के निर्देश दिए. 

इसके साथ ही पूरे प्रकरण की रिपोर्ट तैयार कर स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है, ताकि आगे की विभागीय कार्रवाई की जा सके.

इनका कहना

चिकित्सा प्रभारी वीरेंद्र सिंह का कहना है कि ऐसे मामले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, संबंधित डॉक्टर को इमरजेंसी ड्यूटी से हटाकर उसे आवंटित किया गया रूम खाली करा लिया गया और रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई है.  

