पत्नी बॉयफ्रेंड संग हो गई फरार...पति ने रोते हुए 4 बच्चों संग नदी में लगा दी छलांग

शामली जिले के कैराना में दिल दहला देने वाली घटना हुई है. पत्नी के प्रेमी संग फरार होने से आहत एक पिता ने अपने चार मासूम बच्चों के साथ यमुना नदी में छलांग लगा दी. घटना से पहले पिता ने एक वीडियो बनाकर अपनी बहन को भेजा था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. पुलिस और गोताखोर नदी में शवों की तलाश कर रहे हैं.

चार बच्चों संग पिता ने दी जान (Photo: Screengrab)
चार बच्चों संग पिता ने दी जान (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के शामली जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. कैराना के खैलकला मोहल्ले के रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने चार मासूम बच्चों के साथ यमुना नदी में कूदकर जान दे दी. यह दर्दनाक कदम उसने अपनी पत्नी के प्रेमी संग फरार हो जाने से आहत होकर उठाया. घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया है.

चार बच्चों संग नदी में कूदा पिता

मृतक ने नदी में कूदने से पहले एक वीडियो बनाकर अपनी बहन को भेजा था. इस वीडियो में उसने अपनी आपबीती सुनाई और अपने बच्चों के साथ आखिरी बार मैसेज किया. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मरने से पहले उसने वीडियो में कहा कि पत्नी दो दिन पहले प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई थी और उसके बाद से वह टूट गया.

शवों की तलाश में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही कैराना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से यमुना नदी में बच्चों और पिता की तलाश शुरू की गई. नदी किनारे भारी भीड़ जमा हो गई और हर किसी की आंखों में आंसू थे. लोग इस घटना से स्तब्ध हैं.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतक की पहचान खैलकला निवासी युवक के रूप में हुई है. उसके चारों बच्चे अभी छोटे थे और पिता से लिपटे रहते थे, लेकिन मानसिक और भावनात्मक तनाव में युवक ने यह बड़ा कदम उठाया. शामली एसपी ने कहा कि गोताखोरों की मदद से शवों की तलाश की जा रही है और परिवारजनों से पूछताछ जारी है.

मौत से पहले वीडियो बनाकर बहन को भेजा

मृतक की बहन ने पुलिस को वह वायरल वीडियो भी दिखाया, जिसमें उसने अपनी पीड़ा और मजबूरी बयां की थी. बहन ने कहा कि भाई का मानसिक संतुलन पत्नी के फरार होने से पूरी तरह बिगड़ गया था. 

 

