scorecardresearch
 

Feedback

यूपी का ऐसा पुलिस स्टेशन जहां 37 सालों से नहीं दर्ज हुई FIR, आपसी समझौते से निपटते हैं विवाद

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले का नियामतपुर गांव पिछले 37 सालों से मिसाल कायम किए हुए हैं. यहां किसी भी विवाद की शिकायत थाने में दर्ज नहीं होती, बल्कि गांव के लोग आपसी समझौते से निपटा लेते हैं. ग्राम प्रधान अभय यादव के अनुसार यह परंपरा 1988 से चली आ रही है. लगभग 1400 की आबादी वाला यह गांव शांति, भाईचारे और विकास का प्रतीक बन चुका है.

Advertisement
X
(Photo: AI-generated)
(Photo: AI-generated)

अक्सर देखा जाता है कि मामूली विवाद भी थाने तक पहुंच जाते हैं और कई बार गोली चलने जैसी घटनाएं सामने आ जाती हैं. लेकिन उत्तर प्रदेश का एक गांव ऐसा भी है, जहां पिछले 37 वर्षों से कोई भी विवाद थाने तक नहीं पहुंचा है. यहां हर झगड़े और मतभेद का हल आपसी बातचीत और समझौते से किया जाता है. यह मिसाल कायम की है शाहजहांपुर जिले के सिधौली थाना क्षेत्र के नियामतपुर गांव ने.

37 वर्षों से नहीं दर्ज हुई कोई एफआईआर

नियामतपुर ग्राम पंचायत की आबादी लगभग 1 हजार 400 है. गांव में मजरा गांव बिजलीखेड़ा और नगरिया बहाव भी शामिल हैं. यहां के ग्रामीण बताते हैं कि 1988 से अब तक गांव से कोई भी शिकायत थाने नहीं गई. जो भी विवाद या झगड़ा हुआ, उसे गांव के बड़े-बुजुर्ग और पंचायत मिलकर सुलझा लेते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Man and woman with kid
शाहजहांपुर सुसाइड मामले में 4 गिरफ्तार, 3 साल के बेटे को जहर देकर फांसी पर झूल गए थे पति-पत्नी 
Shahjahanpur businessman Sachin Grover committed suicide along with his wife (Photo: ITG)
'फैक्ट्री, घर-जेवर गिरवी... और अपनों की बेरुखी', सुसाइड से पहले कारोबारी ने बयां किया दर्द 
Couple Suicide
बेटे को जहर देकर कपल ने किया सुसाइड; जानें वजह 
Couple and woman with her baby
3 साल के बेटे को खिलाया जहर, फिर फांसी पर झूल गए पति-पत्नी, शाहजहांपुर में दर्दनाक मामला 
फौजी पति और पत्नी (Photo: Vinay Pandey/ITG)
फौजी की पत्नी की संदिग्ध मौत, परिजनों ने ससुराल पर लगाया हत्या का आरोप 

यह भी पढ़ें: 'फैक्ट्री, घर-जेवर गिरवी... लाखों का कर्ज और अपनों की बेरुखी', शाहजहांपुर के कारोबारी ने सुसाइड नोट में बयां किया दर्द

गांव के वर्तमान प्रधान अभय यादव का कहना है कि यह परंपरा उनके पिता ने शुरू की थी. 1988 में जब मेरे पिता गांव के प्रधान बने तो उन्होंने आपसी समझौते से विवाद निपटाने की परंपरा डाली. तब से लेकर आज तक गांव के बड़े-बुजुर्ग हर विवाद का हल बैठक करके निकालते हैं. इसी वजह से गांव में कभी पुलिस हस्तक्षेप की नौबत नहीं आई.

Advertisement

पुलिस आई, लेकिन लौटा दी गई

गांव के बुजुर्ग महिपाल ने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया, एक बार एक ही परिवार के रिश्तेदारों में झगड़ा हो गया था. किसी ने 100 नंबर पर फोन कर पुलिस बुला ली. लेकिन जब पुलिस गांव पहुंची, तो प्रधान और बुजुर्गों ने उन्हें समझाया कि मामला हम खुद सुलझा लेंगे. पुलिस को लौटा दिया गया और विवाद आपसी बातचीत से खत्म हो गया.

<a href=शाहजहांपुर " src="https://akm-img-a-in.tosshub.com/aajtak/inline-images/shahjahanpur-1.jpg" />

प्यार-मोहब्बत से रहते हैं ग्रामीण

गांव के ही निवासी सूरज सिंह कहते हैं कि नियामतपुर गांव में लोग प्यार और भाईचारे के साथ रहते हैं.  हम चाहते हैं कि हमारा गांव हमेशा ऐसे ही शांतिपूर्वक बना रहे. अगर कभी कोई विवाद होता भी है तो हम लोग बैठकर समझौता कर लेते हैं.

विकास में भी आगे

नियामतपुर सिर्फ शांति और भाईचारे के लिए ही नहीं, बल्कि विकास की राह पर भी आगे बढ़ रहा है. गांव में कृषि अनुसंधान केंद्र और एआरटीओ विभाग का कार्यालय मौजूद है. गांव मुख्यालय से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अपनी साफ-सुथरी परंपरा और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए चर्चा में है.

मिसाल बना नियामतपुर गांव

आज जब आए दिन छोटी-छोटी बातों पर विवाद थानों और अदालतों तक पहुंचते हैं, नियामतपुर गांव देशभर के लिए एक मिसाल पेश कर रहा है. यहां के लोग मानते हैं कि पुलिस या कोर्ट-कचहरी में जाने से परिवार और समाज टूटते हैं, जबकि आपसी तालमेल और समझौते से न केवल विवाद सुलझते हैं बल्कि रिश्तों में भी मजबूती आती है.

Advertisement

शाहजहांपुर

गांव के लोग यह भी कहते हैं कि उनकी कोशिश है कि यह परंपरा आने वाली पीढ़ियों तक कायम रहे और नियामतपुर गांव हमेशा शांति और भाईचारे का प्रतीक बना रहे. 37 साल से बिना पुलिस की दखल के विवाद सुलझाने वाला नियामतपुर गांव इस बात का सबूत है कि आपसी समझदारी और भाईचारे से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है. यह गांव वाकई पूरे प्रदेश के लिए एक प्रेरणा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement