शाहजहांपुर में ऑनर किलिंग: इश्क का जुनून, Love Marriage की जिद... पिता ने डंडे से पीट-पीटकर बेटी को उतारा मौत के घाट

यूपी के शाहजहांपुर में ऑनर किलिंग का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पिता ने प्रेम प्रसंग से नाराज होकर अपनी 17 साल की नाबालिग बेटी की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी. बेटी युवक से शादी की जिद पर अड़ी थी. वारदात के बाद आरोपी पिता फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

पिता ने की बेटी की हत्या (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ऑनर किलिंग का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पिता ने अपनी 17 साल की नाबालिग बेटी की निर्मम हत्या कर दी. आरोप है कि बेटी गांव के ही एक युवक से फोन पर बात कर रही थी और उससे शादी करने की जिद कर रही थी. इस बात से नाराज पिता ने गुस्से में आकर डंडे से पीट-पीटकर बेटी की जान ले ली.

यह घटना थाना रोजा क्षेत्र के सूतनेरा गांव की है. बताया जा रहा है कि नूर मोहम्मद की बेटी लंबे समय से संबंधित युवक से प्रेम प्रसंग में थी. पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था. शुक्रवार को पिता ने बेटी को फोन पर बात करते हुए देखा और बुरी तरह नाराज हो गया. इसी दौरान उसने बेटी पर हमला कर दिया. गंभीर चोटों की वजह से लड़की की मौके पर ही मौत हो गई.

पिता ने बेटी को उतारा मौत के घाट 

घटना के बाद आरोपी पिता मौके से फरार हो गया. गांव में घटना की खबर फैलते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया. सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस फरार आरोपी पिता की तलाश में जुटी है.

पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट 

इस वारदात पर एसपी शाहजहांपुर राजेश द्विवेदी का कहना है कि थाना रोजा इलाके में एक पिता द्वारा अपनी पुत्री की हत्या किए जाने की सूचना मिली है. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि लड़की की डंडे से पीट-पीटकर हत्या की गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं.
 

