पुलिस के डर से नदी में कूदे छह जुआरी, एक की डूबकर मौत, तीन सिपाही सस्पेंड

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब जुए में लिप्त लोगों ने पुलिस छापे के डर से नदी में छलांग लगा दी. बुधवार शाम को यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के खन्नौत नदी के किनारे हुई. पुलिस की गश्ती टीम को देखकर जुआ खेल रहे छह लोग नदी में कूद गए, जिनमें से एक की डूबकर मौत हो गई.

पुलिस को देख नदी में कूदे 6 लोग

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि मृतक की पहचान 28 साल के कोविद तिवारी के रूप में हुई है, जो मौके पर जुआरियों को पैसे उधार देने पहुंचा था. बाकी पांच लोग किसी तरह तैरकर बाहर आ गए, लेकिन कोविद तिवारी पानी में डूब गया और उसकी मौत हो गई.

घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने केरुगंज रोड पर शव रखकर जाम लगा दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. परिजनों का आरोप था कि पुलिस की कार्रवाई के डर से युवक की जान गई है.

पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाया और आश्वासन दिया कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद देर रात जाम समाप्त हुआ. एसपी द्विवेदी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तीन सिपाहियों पंकज कुमार, राजेश कुमार और अमन को निलंबित कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस घटना की विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Advertisement

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस का कहना है कि यह घटना उस वक्त हुई जब गश्ती दल क्षेत्र में सामान्य निगरानी के लिए गया था, न कि किसी छापेमारी के लिए. फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

---- समाप्त ----