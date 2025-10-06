'कुत्ता तो तू ही फेंकेगा', भाई को तमंचा दिखाकर बोला शख्स और चला दी गोली...

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हत्या की एक सनसनीखेज वारदात हुई है. मामूली विवाद ने खून-खराबे का रूप ले लिया. कुत्ते के शव को हटाने को लेकर दो चचेरे भाइयों के बीच शुरू हुई कहासुनी में एक की जान चली गई. घटना रविवार देर रात सदर बाजार थाना क्षेत्र के बडूजाई मोहल्ले की है.

'कुत्ता तो तू ही फेंकेगा'

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कहा कि मृतक प्रमोद सक्सेना (45) और आरोपी विवेक सक्सेना रिश्ते में चचेरे भाई थे. तीन दिन पहले विवेक ने अपनी कार से गलती से एक आवारा कुत्ते को कुचल दिया था. जब प्रमोद ने उससे मरे हुए कुत्ते का शव हटाने को कहा तो दोनों के बीच तीखी बहस हो गई. यह विवाद धीरे-धीरे गहरी रंजिश में बदल गया.

नशे में धुत भाई ने मार दी गोली

रविवार की रात शराब के नशे में धुत विवेक प्रमोद के घर पहुंचा और वहां झगड़ा करने लगा. आरोप है कि इसी दौरान उसने अवैध देशी तमंचे से प्रमोद पर गोली चला दी. गोली लगते ही प्रमोद लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

घटना के बाद आसपास अफरा-तफरी मच गई. परिजनों ने शोर मचाकर पड़ोसियों को बुलाया लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुका था. सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की.

गोली मारने के बाद भाई फरार

शाहजहांपुर के एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि हत्या का मुख्य आरोपी विवेक सक्सेना है, जो फरार है. उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है. रिश्तेदारी में हुए इस खून-खराबे ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है.

