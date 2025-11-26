scorecardresearch
 

UP: बहन की शादी से इनकार पर भाई ने की हत्या, खेत में मिला खून से लथपथ शव, आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 22 वर्षीय मैना देवी को उसके छोटे भाई शेर सिंह ने शादी से बार-बार इनकार करने और मोबाइल विवाद को लेकर खेत में बेरहमी से हत्या कर दी. शव गले पर धारदार हथियार के घावों से लथपथ मिला. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पूरे मामले की जांच फॉरेंसिक टीम कर रही है.

मृतका की फाइल फोटो.(Photo: Vinay Pandey/ITG)

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां शादी से बार-बार इनकार करने पर एक छोटे भाई ने अपनी बड़ी बहन की बेरहमी से हत्या कर दी. मामला थाना सेहरामऊ दक्षिणी क्षेत्र के इटौरा गौटिया गांव का है. मंगलवार दोपहर ग्रामीण तब स्तब्ध रह गए जब 22 साल की मैना देवी का खून से लथपथ शव खेत में पड़ा मिला. गले पर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे. पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए और परिवार पर शक गहराने लगा.

मोबाइल को लेकर हुआ विवाद, खेत में ही कर दी हत्या

घटनास्थल से मैना का 19 वर्षीय भाई शेर सिंह गायब था, जिससे मामला और संदिग्ध हो गया. बुधवार सुबह पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में शेर सिंह ने चौंकाने वाला खुलासा किया. उसने बताया कि पिता मदनपाल ने कई जगह मैना का रिश्ता तय किया था, लेकिन वह हर बार शादी से मना कर देती थी. इसके अलावा वह अपने मोबाइल पर कई पुरुष मित्रों से बात करती थी और पूछने पर घरवालों को कुछ नहीं बताती थी.

इसी वजह से भाई ने उसका मोबाइल छीन लिया था. मंगलवार को जब मैना खेत में पहुंची, तो उसने मोबाइल वापस मांगा और दोनों में बहस हो गई. गुस्से में शेर सिंह ने पास रखे बांके से बहन की गर्दन पर कई वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद वह वहां से फरार हो गया.

पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा, SP ने कही ये बात

पुलिस ने शेर सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. घटना को लेकर पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. शाहजहांपुर के एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि 22 वर्षीय युवती का शव खेत में मिला है और उसके गले पर गहरे जख्म हैं. प्रारंभिक जांच में यह साफ है कि हत्या किसी करीबी ने ही की है. पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

