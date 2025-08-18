मालिक के घर चोरी करके नौकर ने SIP, FD और इंश्योरेंस में किया निवेश, दस लाख की जमीन भी खरीदी

राजधानी लखनऊ के निशातगंज इलाके में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया है. आमतौर पर चोरी करने वाले आरोपी पैसे उड़ाकर भाग जाते हैं या ऐशो-आराम में खर्च कर देते हैं, लेकिन यहां कहानी बिल्कुल अलग है. कारोबारी के घर से लाखों रुपये और जेवर चोरी करने वाले नौकर ने रकम को न केवल सुरक्षित रखा बल्कि उसे निवेश में लगा दिया. आरोपी ने चोरी के पैसों से बीमा पॉलिसी खरीदी, एसआईपी और एफडी में निवेश किया और इतना ही नहीं, दस लाख रुपये की जमीन भी खरीद डाली. पुलिस को इस मामले में कारोबारी की तहरीर के बाद केस दर्ज करना पड़ा.
कई सालों से पति-पत्नी दोनों कर रहे थे काम
निशातगंज के कारोबारी ने पुलिस को बताया कि उनके घर में काम करने वाला नौकर और उसकी पत्नी मूल रूप से बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले हैं. दोनों कई सालों से उनके यहां काम कर रहे थे और इसी वजह से घर के हर कमरे तक उनकी पहुंच थी. घर का कामकाज संभालते-संभालते नौकर दंपती ने विश्वास हासिल कर लिया और परिवार के लोग निश्चिंत होकर उन्हें घर की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपने लगे. लेकिन इसी भरोसे का गलत फायदा उठाते हुए नौकर ने योजनाबद्ध तरीके से चोरी को अंजाम दिया.
कैश और जेवरात किया गायब
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कारोबारी के फ्लैट से आरोपी नौकर ने लाखों रुपए कैश और लाखों के जेवरात पार कर दिए. इतनी बड़ी रकम का गबन हुआ और शुरू में किसी को भनक तक नहीं लगी. कारोबारी ने जब घर के सामान और अलमारी की पड़ताल की तो उन्हें शक हुआ. जब उन्होंने नौकर से इस बारे में सख्ती से पूछताछ की, तो आरोपी ने चोरी की बात कबूल कर ली.
पूछताछ में दी निवेश की जानकारी
पूछताछ के दौरान नौकर ने बताया कि उसने चोरी की रकम उड़ाई नहीं, बल्कि अपने शहर के बैंककर्मी की मदद से उसे विभिन्न जगहों पर निवेश कर दिया है. उसने खुलासा किया कि पैसे का इस्तेमाल करके बीमा पॉलिसी खरीदी गई, एसआईपी और एफडी में रकम डाली गई. इतना ही नहीं, दस लाख रुपये की जमीन भी खरीदी गई है. यह सुनकर कारोबारी और उनके परिजन भी दंग रह गए कि जिस नौकर ने उनके भरोसे को तोड़ा, उसने अपराध को एक निवेश योजना बना डाला.
झांसा देकर दोनों हुए फरार
माल बरामदगी का भरोसा दिलाते हुए आरोपी नौकर ने कुछ समय तक नाटक किया, लेकिन इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ फरार हो गया. कारोबारी ने तत्काल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने नौकर और उसकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
बैंककर्मी की भी तलाश
मामले में अब पुलिस बैंककर्मी की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है. कारोबारी ने बताया कि आरोपी नौकर ने पूछताछ में साफ कहा था कि बैंककर्मी की मदद से ही उसने निवेश किया. पुलिस यह जांच कर रही है कि कितनी रकम किस-किस स्कीम में डाली गई है और निवेश के नाम पर किन-किन कंपनियों या बैंकों से लेन-देन हुआ है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कोई साधारण चोरी का मामला नहीं है, बल्कि योजनाबद्ध आर्थिक अपराध है. आरोपी ने रकम उड़ाने के बजाय उसे इस तरह से निवेश में लगाया कि अगर कुछ समय और गुजर जाता तो हो सकता था रकम का हिसाब लगाना भी मुश्किल हो जाता.
कारोबारी का विश्वास टूटा
कारोबारी का कहना है कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका नौकर ऐसा कदम उठा सकता है. वर्षों की सेवा और विश्वास के बाद उन्होंने उसे घर का हिस्सा मान लिया था. यही वजह थी कि नौकर और उसकी पत्नी का घर के हर हिस्से में आना-जाना था. लेकिन इसी भरोसे की आड़ में उसने गुपचुप चोरी को अंजाम दिया और रकम अपने व पत्नी के खाते में ट्रांसफर कर दी.
अब आगे की कार्रवाई
पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाए जा रहे हैं. निवेश के कागजात, बैंक खातों और ट्रांजैक्शन की जानकारी जुटाई जा रही है. जल्द ही नौकर और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया जाएगा. साथ ही बैंककर्मी से भी पूछताछ कर यह पता लगाया जाएगा कि क्या उसने जानबूझकर अपराध में सहयोग किया है या वह अनजाने में इसमें शामिल हो गया.