तालाब में तैरता मिला 10वीं की छात्रा का शव...घर से निकलकर लापता हुई थी नाबालिग

देवरिया जिले के अन्हारीबारी गांव में 16 वर्षीय छात्रा का शव तालाब से मिला. वह दोपहर घर से निकली थी और शाम तक नहीं लौटी। ग्रामीणों ने रात में उसका शव देखा. परिवार ने हत्या का शक जताया है. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर सभी पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है.

देवरिया में तालाब में तैरता मिला 10वीं की छात्रा का शव (Photo: AI image)
उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक 16 साल की स्कूली छात्रा का शव एक तालाब से बरामद किया गया है. अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि उसके परिवार द्वारा लगाए गए गड़बड़ी के आरोपों के बीच पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. घटना अन्हारीबारी गांव में हुई. पुलिस ने बताया कि मृतक बखरा इंटर कॉलेज में दसवीं कक्षा की छात्रा थी.

उसके परिवार के अनुसार, लड़की मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे घर से निकली थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी. बाद में ग्रामीणों ने रात करीब 8 बजे पास के एक तालाब में एक शव तैरता हुआ देखा. करीब से जांच करने पर, शव की पहचान लड़की के रूप में हुई, जिसके बाद परिवार ने पुलिस को सूचित किया.

गौरी बाजार थाना प्रभारी राहुल सिंह ने कहा कि शव बरामद कर लिया गया है और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. सिंह ने कहा,'पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सही कारण का पता चलेगा. मामले की जांच जारी है.' परिवार के सदस्यों द्वारा लड़की की हत्या कर उसका शव तालाब में फेंकने के आरोप पर, पुलिस ने कहा कि हत्या सहित सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है.

