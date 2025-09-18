संभल: दो बाइकों की टक्कर में सब-इंस्पेक्टर की मौत, साथी एसआई समेत दो घायल

उत्तर प्रदेश के संभल में हुए सड़क हादसे में एक सब-इंस्पेक्टर (एसआई) की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए. बुधवार रात दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने की टक्कर में यह हादसा हुआ. घायल एसआई और एक स्थानीय व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस ने मृतक एसआई के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

आपको बता दें कि यह घटना बुधवार रात करीब 8 बजे बहटा जय सिंह क्रॉसिंग के पास हुई. यहां दो मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं. इस हादसे में, बहजोई थाने के सब-इंस्पेक्टर रहमत अली की मौत हो गई. उनके साथी एसआई पिपन सिंह और दूसरी बाइक चला रहे 25 वर्षीय वीर सिंह घायल हो गए.

कैसे हुआ हादसा?

पुलिस के मुताबिक, सब-इंस्पेक्टर पिपन सिंह (45) और सब-इंस्पेक्टर रहमत अली (25) बहजोई कस्बे की तरफ एक मोटरसाइकिल से जा रहे थे. तभी सामने से आ रही एक दूसरी बाइक से उनकी टक्कर हो गई. दूसरी मोटरसाइकिल 25 साल का वीर सिंह चला रहा था, जो कि स्थानीय निवासी है. यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों लोग बुरी तरह घायल हो गए.

साथी सब-इंस्पेक्टर की हालत खतरे से बाहर

हादसे के बाद तीनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया. वहां इलाज के दौरान एसआई रहमत अली ने दम तोड़ दिया. उनके शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. वहीं, एसआई पिपन सिंह का इलाज चंदौसी के एक निजी अस्पताल में चल रहा है. पुलिस के अनुसार, उनकी हालत अब खतरे से बाहर है. संभल के पुलिस अधीक्षक (एसपी) कृष्ण कुमार ने अस्पताल जाकर पिपन सिंह का हालचाल जाना.

