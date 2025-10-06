scorecardresearch
 

संभल: सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को हटाने की मोहलत खत्म, हैमर मशीन से तोड़ा गया ऊपरी हिस्सा

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को हटाने के लिए प्रशासन की ओर से दी गई चार दिन की मोहलत खत्म हो गई। मोहलत पूरी होने से पहले ही मस्जिद कमेटी ने खुद बुलडोजर और हैमर मशीन से मस्जिद को ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया। अब मस्जिद के ऊपरी हिस्से को गिराया जा रहा है.

मस्जिद का ऊपरी हिस्सा तोड़ा गया (Photo: Screengrab)
सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को हटाने के लिए दी गई चार दिन की प्रशासनिक मोहलत का समय पूरा हो गया है. इसके बाद मस्जिद कमेटी ने खुद ही मस्जिद को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. कमेटी की ओर से हैमर मशीन लगाकर मस्जिद के ऊपरी हिस्से को गिराया जा रहा है.

यह कार्रवाई असमोली थाना क्षेत्र के राया बुजुर्ग गांव में की जा रही है. जिला प्रशासन 2 अक्टूबर को यहां सरकारी जमीन पर बने मैरिज हॉल और गौसुलबरा मस्जिद को गिराने पहुंचा था. प्रशासन ने मैरिज हॉल को चार घंटे में पूरी तरह जमींदोज कर दिया था, जबकि मस्जिद को हटाने के लिए कमेटी को चार दिन का समय दिया गया था.

मस्जिद को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू

शनिवार को हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी. इसके बाद रविवार को मस्जिद कमेटी ने खुद बुलडोजर लगाकर मस्जिद को गिराने का काम शुरू किया. अब सोमवार को मोहलत की अवधि खत्म होने पर हैमर मशीन से मस्जिद के ऊपरी हिस्से को तोड़ा जा रहा है.

मस्जिद को हटाने के लिए दिया गया था 4 दिन का 

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, मस्जिद कमेटी खुद ही तेजी से काम कर रही है ताकि प्रशासन का बुलडोजर चलाने से पहले निर्माण पूरी तरह हटा लिया जाए. इस समय मस्जिद के अंदर मलबे का ढेर जमा है और सरकारी जमीन को खाली करने का काम जारी है.

