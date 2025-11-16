संभल जामा मस्जिद में ASI टीम से अभद्रता, इंतजामिया कमेटी पर गंभीर धाराओं में FIR दर्ज

संभल में जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के खिलाफ एएसआई टीम से अभद्रता करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोप है कि निरीक्षण के दौरान एएसआई टीम को न केवल रोका गया, बल्कि कमेटी के कर्मचारियों ने मौके पर विवाद खड़ा करने की कोशिश भी की. घटना 8 अक्टूबर को जामा मस्जिद परिसर में हुई थी.
जांच के दौरान मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के कर्मचारी हाफिज पर आरोप है कि उन्होंने कासिफ खान नाम के एक व्यक्ति को मौके पर बुलाकर एएसआई टीम के साथ अभद्रता की. टीम को मस्जिद के मुख्य गुंबद में प्रवेश नहीं करने दिया गया और माहौल बिगाड़ने जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई. इस कारण टीम को अपना निरीक्षण बीच में ही रोककर मेरठ वापस लौटना पड़ा.
यह भी पढ़ें: बदन पर वर्दी, कमर में टॉयगन, पैरों में स्पोर्ट्स शूज... संभल में मुस्लिम व्यापारी को एनकाउंटर की धमकी दे रहा था फर्जी पुलिसवाला! यूं दबोचा गया
ASI इंजीनियर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज
एएसआई के जेई ने संभल सदर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है. मुकदमा मस्जिद कर्मचारी हाफिज और मोहम्मद कासिफ खान के खिलाफ बीएनएस की धारा 132, 352 और 351(2) के तहत दर्ज किया गया है. शिकायत में 8 अक्टूबर की घटना का उल्लेख किया गया है, जिसमें टीम को साइट निरीक्षण नहीं करने दिया गया.
डीएम को भी भेजी गई जानकारी
एएसआई ने इस पूरे मामले की जानकारी संभल के जिलाधिकारी (डीएम) को भी पत्र के माध्यम से भेजी है. पुलिस इस घटना को लेकर मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों से बयान लिए जा रहे हैं. फिलहाल मुकदमा दर्ज होने के बाद मामला और गंभीर हो गया है.