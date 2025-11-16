scorecardresearch
 

Feedback

संभल जामा मस्जिद में ASI टीम से अभद्रता, इंतजामिया कमेटी पर गंभीर धाराओं में FIR दर्ज

संभल की जामा मस्जिद में निरीक्षण करने पहुंची ASI टीम के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है. टीम को मस्जिद के मुख्य गुंबद में प्रवेश से रोका गया और माहौल बिगाड़ने की कोशिश का आरोप लगाया गया. ASI टीम बिना निरीक्षण किए ही मेरठ लौट गई. जेई की तहरीर पर कर्मचारी हाफिज और कासिफ खान के खिलाफ BNS की धारा 132, 352 और 351(2) में FIR दर्ज की गई है.

Advertisement
X
निरीक्षण किए बिना ही मेरठ वापस लौटी ASI टीम.(File Photo: ITG)
निरीक्षण किए बिना ही मेरठ वापस लौटी ASI टीम.(File Photo: ITG)

संभल में जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के खिलाफ एएसआई टीम से अभद्रता करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोप है कि निरीक्षण के दौरान एएसआई टीम को न केवल रोका गया, बल्कि कमेटी के कर्मचारियों ने मौके पर विवाद खड़ा करने की कोशिश भी की. घटना 8 अक्टूबर को जामा मस्जिद परिसर में हुई थी.

जांच के दौरान मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के कर्मचारी हाफिज पर आरोप है कि उन्होंने कासिफ खान नाम के एक व्यक्ति को मौके पर बुलाकर एएसआई टीम के साथ अभद्रता की. टीम को मस्जिद के मुख्य गुंबद में प्रवेश नहीं करने दिया गया और माहौल बिगाड़ने जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई. इस कारण टीम को अपना निरीक्षण बीच में ही रोककर मेरठ वापस लौटना पड़ा.

यह भी पढ़ें: बदन पर वर्दी, कमर में टॉयगन, पैरों में स्पोर्ट्स शूज... संभल में मुस्लिम व्यापारी को एनकाउंटर की धमकी दे रहा था फर्जी पुलिसवाला! यूं दबोचा गया

सम्बंधित ख़बरें

संभल में नकली पुलिसवाला अरेस्ट  
Fake policeman arrested in Sambhal (Photo- ITG)
बदन पर वर्दी, कमर में टॉयगन, पैरों में स्पोर्ट्स शूज... और एनकाउंटर की खुली धमकी 
संभल की यू-ट्यूबर बहनों ने ऑटो ड्राइवर को जड़ा थप्पड़ 
Mehak and Pari create ruckus again (Photo- Screengrab)
संभल की महक-परी ने मुरादाबाद की सड़क पर ऑटो ड्राइवर को जड़ा थप्पड़! 
Income Tax raids two sugar mills of DSM Group in Sambhal (Photo- ITG)
संभल: DSM ग्रुप की दो शुगर मिलों पर आयकर विभाग के छापे, CISF तैनात 

ASI इंजीनियर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज

एएसआई के जेई ने संभल सदर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है. मुकदमा मस्जिद कर्मचारी हाफिज और मोहम्मद कासिफ खान के खिलाफ बीएनएस की धारा 132, 352 और 351(2) के तहत दर्ज किया गया है. शिकायत में 8 अक्टूबर की घटना का उल्लेख किया गया है, जिसमें टीम को साइट निरीक्षण नहीं करने दिया गया.

Advertisement

डीएम को भी भेजी गई जानकारी

एएसआई ने इस पूरे मामले की जानकारी संभल के जिलाधिकारी (डीएम) को भी पत्र के माध्यम से भेजी है. पुलिस इस घटना को लेकर मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों से बयान लिए जा रहे हैं. फिलहाल मुकदमा दर्ज होने के बाद मामला और गंभीर हो गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement