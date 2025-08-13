scorecardresearch
 

संभल में हाईवे पर बनीं 25 अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर, दो दिन पहले लाल निशान लगाकर दिया था नोटिस

संभल में दिल्ली हाईवे किनारे सड़क की जमीन पर बनी 12 दुकानों को प्रशासन ने बुलडोजर से तोड़ दिया. दो दिन पहले दुकानों पर लाल निशान लगाकर नोटिस दिया गया था. दुकानदारों को 24 घंटे में खुद दुकानें हटाने का समय मिला, लेकिन समय पर कार्रवाई न करने पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में तोड़फोड़ की गई.

हाईवे किनारे बनीं दुकानों पर चला बुलडोजर (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के संभल में दिल्ली हाईवे किनारे सड़क की जमीन पर बनी 12 दुकानों को प्रशासन ने बुधवार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया. यह कार्रवाई सदर कोतवाली क्षेत्र के चौधरी सराय पुलिस चौकी के पास की गई.

प्रशासन ने दो दिन पहले इन दुकानों पर लाल निशान लगाकर उन्हें चिन्हित किया था. तहसीलदार ने दुकानदारों को 24 घंटे के भीतर खुद ही दुकानें तोड़ने का समय दिया था. साथ ही चेतावनी दी थी कि समय सीमा में दुकानें न हटाने पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाएगा.

हाईवे किनारे बनीं दुकानों पर चला बुलडोजर 

निर्धारित समय में दुकानदारों ने दुकानें खाली नहीं कीं. इसके बाद बुधवार को प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की. बुलडोजर से सभी 12 दुकानों को गिरा दिया गया.

दुकानों पर निशान लगाकर चिन्हित किया था

कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की रुकावट न हो, इसके लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. तहसीलदार और सदर कोतवाली पुलिस के साथ RRF और आसपास के कई थानों की पुलिस मौजूद रही. प्रशासन का कहना है कि सड़क की जमीन पर अवैध रूप से बनी सभी दुकानें हटा दी गई हैं और यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

