scorecardresearch
 

Feedback

UP के संभल में जलभराव बना मौत का गड्ढा! नाले में गिरकर 4 साल की मासूम अर्चना की दर्दनाक मौत

उत्तर प्रदेश के संभल में एक ही दिन में नाले में डूबने से दो लोगों की मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. मंदिर से लौटते समय 4 साल की मासूम अर्चना जलभराव के कारण खुले नाले में गिर गई और उसकी मौत हो गई. वहीं, गणेश मेला ड्यूटी पर जा रहे बाइक सवार सिपाही की भी नाले में गिरकर मौत हो गई. स्थानीय लोग नगर पालिका की भारी लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं.

Advertisement
X
हादसे से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. (Photo:ITG)
हादसे से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. (Photo:ITG)

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ. रायसत्ती थाना क्षेत्र में मंदिर से लौटते समय 4 वर्षीय मासूम बच्ची नाले में गिर गई और उसकी मौत हो गई. यह घटना रविवार को हुई और जिले में एक ही दिन में नाले में डूबने से यह दूसरी मौत है.

जानकारी के मुताबिक, बढ़ई वाली बस्ती निवासी राजेश अपनी पत्नी और 4 वर्षीय बेटी अर्चना के साथ रायसत्ती थाने के पास स्थित मंदिर में दर्शन करने गए थे. दर्शन कर लौटते समय जैसे ही परिवार मंदिर परिसर से बाहर आया, नाले के ऊपर बने स्लैब को पार करते वक्त अर्चना का पैर फिसल गया और वह गहरे नाले में गिर गई. सड़कों पर भरे पानी के कारण परिजन उसे तुरंत देख नहीं पाए.

यह भी पढ़ें: संभल: बारिश के बीच बाइक समेत 20 फीट गहरे नाले में गिरा सिपाही, मौके पर मौत, गणेश मेला ड्यूटी पर जा रहा था मृतक

सम्बंधित ख़बरें

sipahi died after falling into drain in Sambhal (Photo: ITG)
संभल: बारिश के बीच बाइक समेत 20 फीट गहरे नाले में गिरा सिपाही, मौके पर मौत 
संभल पर CM योगी ने दी बड़ी चेतावनी, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? 
Statement from the Sangh on Kashi-Mathura: What is the strategy moving forward?
संभल हिंसा पर रिपोर्ट... काशी-मथुरा पर गरमाई सियासत; देखें बहस 
UP News, CM Yogi, Yogi Adityanath, Yogi Adityanath news, up government, up order letter against Yadavs and Muslims, UP News, CM Yogi, Yogi Adityanath, UP government, order letter, DM, Yadavs and Muslims
'अब जो डेमोग्राफी बदलने की कोशिश करेगा...', संभल हिंसा मामले पर बोले CM योगी  
संभल में तैनात किए गए सुरक्षाकर्मी. (Photo: ITG)
संभल का पाकिस्तान और अमेरिका कनेक्शन उजागर... रिपोर्ट में टेरर मॉड्यूल को लेकर खुला राज 

बच्ची नाले में करीब 200 मीटर तक बह गई. स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत कर आधे घंटे बाद बच्ची को बाहर निकाला और जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बता दें कि इससे पहले चंदौसी में गणेश मेला ड्यूटी पर जा रहे बाइक सवार सिपाही की भी नाले में गिरकर मौत हो चुकी थी. 

Advertisement

एक ही दिन में दो बड़ी घटनाओं ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली और जलभराव प्रबंधन की पोल खोल दी है. वहीं, बच्ची के पिता राजेश ने बताया कि बारिश के चलते उन्होंने बच्चों को एक ओर खड़ा कर दिया था, लेकिन हल्की बारिश थमने पर जैसे ही वह उन्हें लेने गए, तभी अर्चना का पैर फिसल गया. उन्होंने आरोप लगाया कि नाले पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे.

जिला अस्पताल के डॉक्टर चमन प्रकाश ने पुष्टि की कि बच्ची को मृत अवस्था में लाया गया था. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस हादसे से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और क्षेत्र में गुस्सा व्याप्त है. लोगों का कहना है कि नगर पालिका की लापरवाही ने मासूम की जान ले ली.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement