संभल में सपा विधायक के बाग पर बुलडोजर एक्शन... 3.5 बीघा सरकारी जमीन से हटवाया अतिक्रमण

यूपी के संभल में प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है. समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल महमूद के बाग से सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए बुलडोजर चलाया गया. राजस्व विभाग की पैमाइश में सामने आया कि बाग की करीब साढ़े 3 बीघा भूमि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, जिस पर कब्जा कर लिया गया था. भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई पूरी की गई.

सपा विधायक के बाग में चला बुलडोजर. (Photo: Screengrab)
सपा विधायक के बाग में चला बुलडोजर. (Photo: Screengrab)

यूपी के संभल जिले में आज शनिवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. यहां समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल महमूद के बाग पर बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया है. अधिकारियों का कहना है कि विधायक ने अपने बाग की सीमाओं में करीब साढ़े 3 बीघा सरकारी भूमि को शामिल कर लिया था, जिसे अब पैमाइश कर कब्जा मुक्त कराया गया.

जानकारी के अनुसार, यह मामला रायसत्ती थाना क्षेत्र के मंडलाई गांव का है. यहां विधायक नवाब इकबाल महमूद और उनके बेटों फैज इकबाल व सुहैल इकबाल के नाम पर लगभग 123 बीघा जमीन का बाग है. आरोप है कि इसी बाग में सरकारी भूमि भी शामिल कर ली गई थी. शिकायतों के बाद प्रशासन ने कार्रवाई का फैसला लिया.

यहां देखें Video

शनिवार की सुबह एसडीएम विकास चंद्र, नायब तहसीलदार और राजस्व विभाग की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची. टीम ने नलकूप विभाग और वन विभाग को भी बुलाया, ताकि पैमाइश और रिपोर्टिंग में किसी तरह की चूक न हो. मौके पर बुलडोजर मंगवाकर जमीन से अतिक्रमण हटवाया गया.

यह भी पढ़ें: 'हम हाथ-पैर जोड़ते रहे, पांच मिनट मांगा लेकिन...' बुलडोजर एक्शन पर भाई की मौत के बाद भाजपा नेता ने सुनाया दर्द

अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई पूरी तरह राजस्व रिकॉर्ड और सरकारी भूमि के पैमाने के आधार पर की गई है. बाग की सीमाओं का मिलान कर कब्जाई गई जमीन को मुक्त कराया गया. इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा. समाजवादी पार्टी खेमे में इस कार्रवाई को लेकर नाराजगी देखी जा रही है. प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई सिर्फ सरकारी भूमि को मुक्त कराने के लिए है और आगे भी ऐसे मामलों में बुलडोजर चलता रहेगा.

