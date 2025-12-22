UP: पति के हाथ-पैर काट नदी में बहाए, फिर... प्रेमी संग साजिश रचने वाली रूबी की ऐसे खुली पोल

उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक बेहद सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है. संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण विश्नोई ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह एक अंधा मर्डर केस था, जिसमें 27 दिनों बाद एक अज्ञात शव बरामद हुआ था. शव की हालत इतनी खराब थी कि उसकी पहचान कर पाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया था.

यह मामला चंदौसी थाना क्षेत्र के मोहल्ला चुन्नी का है. यहां राहुल नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था और जूते चप्पल बेचने का काम करता था. पुलिस जांच में सामने आया कि राहुल की पत्नी रूबी का मोहल्ले में रहने वाले गौरव के साथ प्रेम संबंध था.

पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा

घटना 17 और 18 तारीख की रात की है. रात करीब 11 बजे महिला ने अपने प्रेमी गौरव को घर बुलाया था. करीब 2 बजे राहुल घर पहुंचा और उसने अपनी पत्नी को गौरव के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया. इस पर राहुल और दोनों के बीच झगड़ा हो गया. इसी दौरान महिला ने लोहे की रॉड से राहुल के सिर पर जोरदार वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

हत्या के बाद आरोपी महिला और गौरव ने शव ठिकाने लगाने की योजना बनाई. गौरव ने कटर मशीन का इंतजाम किया. अगले दिन दोनों ने मिलकर राहुल के पहले सिर और फिर चारों हाथ पैर काट दिए. इसके बाद रूबी ने बाजार से दो बड़े काले बैग खरीदे. एक बैग में सिर और कटे हुए हाथ पैर भरे गए, जिन्हें चंदौसी से करीब 50 किलोमीटर दूर राजघाट गंगा में बहा दिया गया. दूसरे काले बैग में धड़ भरकर चुन्नी मोहल्ले के पास पतरुआ ईदगाह के पीछे खेत में फेंक दिया गया.

24 तारीख को महिला ने चंदौसी थाने में राहुल की गुमशुदगी दर्ज कराई. 15 दिसंबर को पुलिस को पतरुआ ईदगाह के पीछे एक काले बैग में सड़ी गली लाश मिलने की सूचना मिली. चंदौसी थाना प्रभारी अनुज तोमर फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे. शव के न सिर था, न हाथ पैर और न ही खाल बची थी.

पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया

पुलिस ने जब गुमशुदा मामलों की जांच शुरू की तो बैग से मिली एक टी शर्ट के आधार पर जांच आगे बढ़ी. संदेह के आधार पर रूबी से पूछताछ की गई. पहले उसने पहचान से इनकार किया लेकिन कड़ी पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने आरोपी रूबी और उसके प्रेमी गौरव को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल कटर मशीन समेत अन्य सबूत बरामद किए गए हैं.

बता दें, रूबी और प्रेमी गौरव की एक छोटी सी चूक ने दोनों को जेल पहुंचा दिया. कटे हुए शव के हाथ पर गुदे नाम से पुलिस की जांच आगे बढ़ी और शक की सुई पत्नी रूबी पर आकर टिक गई. पुलिस ने जब शव की पहचान के लिए रूबी को बुलाया तो उसने कपड़े देखकर साफ इनकार कर दिया कि यह उसके पति राहुल की लाश है. जांच के दौरान रूबी के मोबाइल फोन पर कुछ ऐसी तस्वीरें मिलीं, जिससे सिर और पैर कटे शव का पूरा राज खुल गया. जिन कपड़ों को देखकर रूबी पति होने से इनकार कर रही थी, उन्हीं कपड़ों में राहुल, रूबी के साथ खड़ा दिखाई दिया था.

