ABVP के समर्थन में समाजवादी पार्टी छात्र सभा, बाराबंकी लाठीचार्ज के विरोध में किया जोरदार प्रदर्शन, पुलिस से झड़प

यूपी के बाराबंकी में छात्रों पर लाठीचार्ज का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस बीच समाजवादी पार्टी छात्र सभा ने भाजपा की स्टूडेंट विंग एबीवीपी अपना को समर्थन दे दिया है. लखनऊ के राजभवन के ठीक सामने समाजवादी छात्र सभा ने प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन एबीवीपी के छात्रों के समर्थन में किया गया. उधर, एनएसयूआई भी एबीवीपी के समर्थन में है.

आपको बता दें कि बाराबंकी पुलिस की लाठीचार्ज में घायल एबीवीपी के छात्रों के समर्थन में सपा के छात्र नेताओं ने लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा कि विचारधारा और राजनीति अलग हो सकती है लेकिन जो भी छात्र संघर्ष करेंगे सपा उनके साथ है. छात्र नेताओं ने यह भी कहा कि सरकार भले ही एबीवीपी के साथ खड़ी ना नजर आ रही हो लेकिन समाजवादी पार्टी उनके साथ लगातार इस संघर्ष में साथ है. देखें वीडियो-

सैकड़ों की संख्या में सपा छात्र सभा के नेता आज राजभवन के पास पहुंचे, जहां उनकी पुलिस से झड़प हो गई. जिसपर पुलिस ने हल्का लाठी चार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया. नाराज कार्यकर्ता राजभवन के सामने सड़कों पर लेट गए. आखिर में पुलिस ने उन्हें उठा-उठाकर बस में भरना शुरू किया. इस दौरान कुछ सपा कार्यकर्ता बस के ऊपर चढ़ गए. पुलिस ने बस के ऊपर चढ़कर उन्हें वहीं से धक्का दे दिया.

बता दें कि इस पूरे मामले में विपक्ष का आरोप है कि यूपी में संगठन बनाम सरकार का यह जीता जागता उदाहरण है. अखिलेश यादव लगातार इस मामले को उठा रहे हैं तो वहीं सपा नेता फखरुल हसन चांद और कांग्रेस सांसद पुनिया कल एबीवीपी के घायल छात्रों से मुलाकात कर चुके हैं. इन नेताओं के मिलने के बाद रात में उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक में भी छात्रों से मुलाकात की.

