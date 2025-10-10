'...पुलिस से कहना सिलेंडर फटा था, पति ने मुझे तेल डालकर जलाया', बुरी तरह झुलसी पीड़िता का बयान

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के ग्राम दाबकी गुर्जर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर यहां एक लगभग पूरी तरह जली हुई महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने ऊपर हुए अत्याचार की पूरी कहानी बयां कर रही है. वायरल वीडियो जिला अस्पताल का बताया जा रहा है, जहां महिला का इलाज चल रहा था. यहां उसकी हालत को नाजुक देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.

वीडियो में पीड़िता कहती है कि उसके ससुराल वालों ने उसे जलाकर मारने की कोशिश की और बाद में उस पर दबाव बनाया गया कि वह घटना को गैस सिलेंडर लीक होने की वजह बताए. पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए तुरंत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

'सास और देवर देखते रहे तमाशा'

पीड़िता ने वायरल वीडियो में अपना नाम राशिका बताया है. उसने कहा कि वह नकुड़ की रहने वाली है और उसकी शादी 2014 मे दाबकी गुर्जर गांव में हुई थी. आरोप है कि उसके पति ने शराब के नशे में उस पर तेल डालकर आग लगा दी, जबकि उस वक्त उसकी सास और देवर मौके पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की.

'...पुलिस से कहना सिलेंडर फटा था'

महिला ने बताया कि आग लगने के बाद उसने खुद अपने कपड़े फाड़कर किसी तरह जान बचाई. इसके बाद उसे अस्पताल लाया गया, जहां परिवार के लोग उसे दबाव डालकर कोरे कागज़ पर हस्ताक्षर करने और झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं. वे कह रहे हैं कि 'पुलिस पूछे तो कहना- गैस सिलेंडर भभक गया था.' राशिका ने यह भी कहा कि उसका पति आए दिन नशा करता है, उसे पीटता है और उसके बच्चों को भी उससे छीन लिया गया है. एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है.

थाना कोतवाली देहात के ग्राम दाबकी गुर्जर का एक मामला सामने आया है, जहां अस्पताल में जली हुई महिला का इलाज चल रहा है और महिला का कहना है कि उनके ससुराल वालों ने उसे जलाकर मारने की कोशिश की है, इस मामले में संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, शीघ्र ही इसमें आवश्यक कार्यवाही की जाएगी.





