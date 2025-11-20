scorecardresearch
 

गला दबाया, थप्पड़ मारा और घसीटा...खेलते हुए मैडम के बेटे को लगी बॉल तो छात्र का किया ऐसा हाल

सहारनपुर के रामपुर मनिहारान क्षेत्र के गांव चुनहेटी के प्राथमिक विद्यालय में सातवीं कक्षा के छात्र के साथ की गई कथित पिटाई का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है. यहां एक टीचर ने बच्चे को बुरी तरह पीटा.

टीचर के बेटे को लगी बॉल तो छात्र को मिली भयानक सजा (Photo: itg)
उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के रामपुर मनिहारान क्षेत्र के गांव चुनहेटी के प्राथमिक विद्यालय में सातवीं कक्षा के छात्र के साथ की गई कथित पिटाई का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है. आरोप है कि दोपहर के लंच ब्रेक के दौरान बच्चों के खेलते समय फुटबॉल एक टीचर के बेटे को जा लगी, जिसके बाद नाराज टीचर ने बॉल फेंकने वाले छात्र को बुरी तरह पीट दिया. घायल छात्र का वीडियो वायरल होने के बाद मामला स्थानीय पुलिस और शिक्षा विभाग तक पहुंच गया है. परिवार का आरोप है कि टीचर द्वारा गला दबाने, थप्पड़ मारने और घसीटने के कारण बच्चा बेहोश हो गया था और किसी तरह बदहवास हालत में घर पहुंचा.

परिजनों ने बच्चे के चेहरे और गले पर आए निशान दिखाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है. ग्रामीणों में भी इस घटना को लेकर जबरदस्त आक्रोश है. उनका कहना है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की मनमानी बढ़ती जा रही है और छोटे-छोटे बच्चों के साथ हिंसक व्यवहार आम बात बन गया है. ग्रामीणों का आरोप है कि सुरक्षित वातावरण की उम्मीद में बच्चों को स्कूल भेजने वाले परिवारों का भरोसा लगातार टूट रहा है. पीड़ित परिवार ने टीचर के तत्काल निलंबन और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कोमल कुमारी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि वायरल वीडियो और अभिभावकों की शिकायत उनके संज्ञान में आ चुकी है. यह मामला बलियाखेड़ी ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय चुनहेटी गाड़ा का है, जहां टीचर पर बच्चे को पीटने का आरोप लगा है.

उन्होंने बताया कि जांच खंड शिक्षा अधिकारी को सौंप दी गई है और यदि आरोप साबित होते हैं, तो संबंधित शिक्षिका के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी. प्रशासनिक समीक्षा के बाद यह प्रकरण अब सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और शिक्षकों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. पुलिस ने बताया कि इस पूरे प्रकरण की जांच हमने वहां के खंड शिक्षा अधिकारी को दी है,अगर पुष्टि होती है तो हम संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेंगे.

