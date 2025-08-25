UP: सहारनपुर में रोडवेज बस पर हमला, तीन आरोपी गिरफ्तार, एक फरार

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के नकुड़ थाना क्षेत्र में रविवार रात एक बड़ी घटना हुई, जब अंबेहटा कस्बे में रोडवेज बस पर दबंगों ने हमला कर दिया. रात करीब आठ बजे बस स्टैंड पर खड़ी बस पर कुछ युवकों ने हमला बोला, ड्राइवर और कंडक्टर को बेरहमी से पीटा और बस में तोड़फोड़ कर दी. यात्रियों में अफरातफरी मच गई और लोग बस से उतरकर भागने लगे.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला और गरमा गया. पुलिस ने तेजी दिखाते हुए कुछ घंटों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सरफराज, दिलनवाज और दानिश के रूप में हुई है. एक आरोपी अभी फरार है.

दबंगों ने रोडवेज बस पर किया हमला

इस घटना पर एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि विवाद बस को ओवरटेक करने के दौरान हुई हल्की टक्कर से शुरू हुआ. इसके बाद आरोपियों ने बस का पीछा किया और अंबेहटा पहुंचकर हमला कर दिया. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया और उन्हें जेल भेज दिया.

पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की

घटना में घायल ड्राइवर और कंडक्टर का मेडिकल परीक्षण कराया गया है. तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक फरार बताया जा रहा है. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चा और दहशत का माहौल बना हुआ है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.



