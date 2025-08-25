scorecardresearch
 

UP: सहारनपुर में रोडवेज बस पर हमला, तीन आरोपी गिरफ्तार, एक फरार

सहारनपुर के नकुड़ क्षेत्र में रोडवेज बस पर दबंगों ने हमला कर ड्राइवर और कंडक्टर को पीटा. घटना के बाद पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. एक आरोपी फरार है. विवाद बस को ओवरटेक करने के दौरान हुई हल्की टक्कर से शुरू हुआ था.

दबंगों ने रोडवेज बस पर किया हमला (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के नकुड़ थाना क्षेत्र में रविवार रात एक बड़ी घटना हुई, जब अंबेहटा कस्बे में रोडवेज बस पर दबंगों ने हमला कर दिया. रात करीब आठ बजे बस स्टैंड पर खड़ी बस पर कुछ युवकों ने हमला बोला, ड्राइवर और कंडक्टर को बेरहमी से पीटा और बस में तोड़फोड़ कर दी. यात्रियों में अफरातफरी मच गई और लोग बस से उतरकर भागने लगे.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला और गरमा गया. पुलिस ने तेजी दिखाते हुए कुछ घंटों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सरफराज, दिलनवाज और दानिश के रूप में हुई है. एक आरोपी अभी फरार है.

दबंगों ने रोडवेज बस पर किया हमला

इस घटना पर एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि विवाद बस को ओवरटेक करने के दौरान हुई हल्की टक्कर से शुरू हुआ. इसके बाद आरोपियों ने बस का पीछा किया और अंबेहटा पहुंचकर हमला कर दिया. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया और उन्हें जेल भेज दिया.

पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की

घटना में घायल ड्राइवर और कंडक्टर का मेडिकल परीक्षण कराया गया है. तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक फरार बताया जा रहा है. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चा और दहशत का माहौल बना हुआ है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 
 

