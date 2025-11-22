सहारनपुर में iPhone घोटाला! सैकड़ों फोन एक साथ हुए बंद, युवक हंगामा करते पहुंचे थाने

सहारनपुर के नगर कोतवाली में शनिवार को अचानक अफरा-तफरी मच गई, जब एक ही दुकान से खरीदे गए आईफोन बंद होने की शिकायत लेकर सैकड़ों युवक थाने पहुंच गए. युवाओं का आरोप था कि उन्होंने नेहरू मार्केट, शेर चौक के सामने स्थित गीतांजलि इंटरप्राइजेज/गीतांजलि गारमेंट्स नाम की दुकान से फाइनेंस पर आईफोन लिए थे, लेकिन दुकानदार ने नया बताकर पुराने या रीफ़र्बिश्ड सेट थमा दिए. कई युवकों ने बताया कि फोन तीन-चार दिन चलते हैं और फिर अचानक बंद हो जाते हैं. भारी भीड़ को देखकर पुलिस ने स्थिति संभाली और कार्रवाई का आश्वासन दिया.

नया कहकर पुराना फोन दिया गया

कई पीड़ित युवक थाने में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे और बताया कि फोन की पूरी कीमत चुकाने के बाद भी दुकानदार जिम्मेदारी नहीं ले रहा. युवकों का कहना है कि खराब फोन को दोबारा चालू कराने के लिए दुकान वाले 2 हजार से 3 हजार रुपये की मांग करते हैं. इस तरह की समस्या 50 से 100 लोगों के साथ एक जैसी है और सभी फोन इसी दुकान से खरीदे गए हैं.

पीड़ित सुमित ने बताया कि उसने 40 हजार रुपये में आईफोन खरीदा था. पहले फोन का कैमरा खराब निकला, फिर दुकान ने दूसरा फोन दिया, लेकिन वह भी कुछ ही दिनों में बंद हो गया. सुमित ने कहा, दोनों फोन के पैसे पूरे दे दिए हैं, लेकिन जब फोन बंद होता है तो दुकान वाले 2–3 हजार रुपये मांगते हैं. नया फोन बताकर पुराना फोन दे दिया गया है. यहां 50 से 100 लोग हैं, सबके फोन में दिक्कत है.

फोन रीसेट होना-पीड़ितों की लंबी लिस्ट

अली नाम के एक अन्य पीड़ित ने बताया कि उसके फोन ने अचानक रीसेट होकर सारा डेटा मिटा दिया. उसने कहा कि जब वह फोन खुलवाने दुकान पहुंचा तो दुकानदार ने पैसे मांगे, जबकि वह पहले ही फोन की पूरी रकम चुका चुका था. अली ने बताया कि यह समस्या पहली बार नहीं है, बल्कि 15 दिन पहले भी कई फोन एक साथ खराब हुए थे.

अली ने कहा, दुकान सुबह से बंद है. हम सुबह 8 बजे से खड़े थे, लेकिन दुकान नहीं खुली. जब सभी के फोन बंद हुए और दुकान वाला जवाब नहीं दे रहा था, तो हम थाने आए हैं. पुलिस कह रही है कि समाधान कराया जाएगा.

थाने में भारी भीड़, पुलिस ने शांत कराया माहौल

दोपहर तक नगर कोतवाली के बाहर और अंदर युवाओं की भीड़ लगी रही. कई युवक हाथ में बंद पड़े आईफोन लेकर आए थे. पुलिस ने पहले भीड़ को शांत कराया और सभी से व्यक्तिगत शिकायत दर्ज कराने को कहा. थाना पुलिस ने युवाओं को भरोसा दिलाया कि मामले की जांच की जाएगी और अगर दुकानदार की ओर से धोखाधड़ी पाई गई तो कड़ी कार्रवाई होगी.

पुलिस अधिकारियों ने पीड़ितों से मोबाइल की फाइनेंसिंग, रसीदें और व्यवहार में आए फोन की समस्याओं को लिखित रूप में देने को कहा है, ताकि कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ सके. पुलिस दुकान पर भी छानबीन कर रही है और दुकान मालिक से जल्द पूछताछ करने की तैयारी में है.

किस्तें पूरी करो, तब फोन ठीक होगा

कई युवकों ने बताया कि दुकानदार फोन को 'नया पैक' बताकर देता है, लेकिन कुछ दिनों में ही सेट बंद पड़ जाता है. जब ग्राहक शिकायत करता है तो दुकान उसे यह कहकर टालती है कि किस्तें पूरी करो, तब फोन ठीक होगा. युवकों का आरोप है कि जब फोन बंद हो जाता है, तो दुकानदार इसे रीसेट कर थोड़े दिनों के लिए चालू कर देता है, लेकिन समस्या दोबारा लौट आती है.

पीड़ित यह भी कह रहे हैं कि यदि दुकान पुराने या रीफ़र्बिश्ड फोन को नया बताकर बेच रही है, तो यह गंभीर धोखाधड़ी का मामला है.

जांच होगी, दोषी नहीं बख्शे जाएंगे

थाना पुलिस ने सभी युवकों की शिकायत दर्ज कर ली है और मामला जांच में ले लिया है. पुलिस ने कहा है कि अगर फाइनेंस पर खराब फोन देकर ठगी की गई है या नया बताकर पुराना फोन बेचा गया है, तो दुकान मालिक पर मामला दर्ज होगा और कार्रवाई की जाएगी. पुलिस द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद युवक थाने से लौटे, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी गुस्सा और चिंता साफ दिखाई दे रही थी.

