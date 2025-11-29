UP: सास ने दामाद को पीटा, गाल पर एक के बाद एक जड़े कई थप्पड़- VIDEO

सहारनपुर पुलिस लाइन स्थित महिला थाने के बाहर शुक्रवार दोपहर अचानक हंगामा मच गया, जब घरेलू विवाद की काउंसलिंग के दौरान दो परिवारों के बीच मारपीट हो गई. एसएसपी कार्यालय के ठीक सामने हुए इस घटनाक्रम से वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को महिला थाने लेकर गई.

दरअसल, इस्लाम नगर निवासी सविता की बेटी स्वाति का विवाह 17 फरवरी 2025 को अंबाला के बडौली निवासी मंगत से हुआ था. स्वाति का आरोप है कि दहेज और घरेलू कलह के चलते ससुराल पक्ष उसे शादी के दो महीने बाद ही घर से निकाल चुका है. मामला महिला थाने में पहुंचा था और शुक्रवार को दोनों परिवारों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था. लेकिन काउंसलिंग शुरू होने से पहले ही बाहर माहौल बिगड़ गया.

सास ने दामाद को जड़ा थप्पड़ तो मच गया बवाल

आरोप है कि मंगत ने बातचीत के दौरान स्वाति की मां सविता को धक्का दे दिया, जिससे सास सविता ने गुस्से में दामाद मंगत को कई थप्पड़ जड़ दिए. सास द्वारा थप्पड़ जड़ने के बाद विवाद और भड़क गया व कुछ ही पलों में पूरा घटनास्थल हंगामे में बदल गया. जिसके बाद पुलिस भी बीच-बचाव में जुट गई.

मारपीट की सूचना पाकर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और अतिरिक्त बल बुलाकर स्थिति को नियंत्रित किया. सभी संबंधित लोगों को महिला थाने ले जाकर पूछताछ की गई. पुलिस के अनुसार मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा है और किसी को गंभीर चोट नहीं आई है. दोनों पक्षों की काउंसलिंग कराई जा रही है, ताकि विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सके.

