scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UP: सास ने दामाद को पीटा, गाल पर एक के बाद एक जड़े कई थप्पड़- VIDEO

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में सास और दामाद के बीच मारपीट हो गई. बताया जाता है कि दोनों के बीच हुई मारपीट के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. जिसके बाद संबंधित थाने को अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलानी पड़ी.

Advertisement
X
सास ने दामाद को थप्पड़ों से पीटा- (Photo: Screengrab)
सास ने दामाद को थप्पड़ों से पीटा- (Photo: Screengrab)

सहारनपुर पुलिस लाइन स्थित महिला थाने के बाहर शुक्रवार दोपहर अचानक हंगामा मच गया, जब घरेलू विवाद की काउंसलिंग के दौरान दो परिवारों के बीच मारपीट हो गई. एसएसपी कार्यालय के ठीक सामने हुए इस घटनाक्रम से वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को महिला थाने लेकर गई.

दरअसल, इस्लाम नगर निवासी सविता की बेटी स्वाति का विवाह 17 फरवरी 2025 को अंबाला के बडौली निवासी मंगत से हुआ था. स्वाति का आरोप है कि दहेज और घरेलू कलह के चलते ससुराल पक्ष उसे शादी के दो महीने बाद ही घर से निकाल चुका है. मामला महिला थाने में पहुंचा था और शुक्रवार को दोनों परिवारों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था. लेकिन काउंसलिंग शुरू होने से पहले ही बाहर माहौल बिगड़ गया.

यह भी पढ़ें: पता चल गई सास दामाद की उम्र... 34 की अनीता देवी, 24 का है राहुल, बेटे को संपत्ति से बेदखल करने का फैसला

सम्बंधित ख़बरें

अलीगढ़ के जितेंद्र ने अपनी पत्नी और होने वाले दामाद पर खुलकर बातचीत की
कासगंज में सास दामाद की आखिरी लोकेशन, सिर्फ एक बार पत्नी का चेहरा देखना चाहता है जितेंद्र 
mother in law and son in law aligarh case
Aligarh: सास दामाद की कहानी में जीजा की भी एंट्री 
Son-in-law arrested
ससुराल में दामाद ने सास पर किया जानलेवा हमला, इश्तिहार चिपकाने के बाद पुलिस ने पकड़ा  
थानाध्यक्ष ने गरीब लड़की की करवाई शादी  
पुलिस ने उठाई पूरी जिम्मेदारी.(Photo: Rahul Kumar/ITG)
एक विवाह ऐसा भी... थानाध्यक्ष ने विधवा की बेटी की शादी का उठाया पूरा खर्च 

सास ने दामाद को जड़ा थप्पड़ तो मच गया बवाल

आरोप है कि मंगत ने बातचीत के दौरान स्वाति की मां सविता को धक्का दे दिया, जिससे सास सविता ने गुस्से में दामाद मंगत को कई थप्पड़ जड़ दिए. सास द्वारा थप्पड़ जड़ने के बाद विवाद और भड़क गया व कुछ ही पलों में पूरा घटनास्थल हंगामे में बदल गया. जिसके बाद पुलिस भी बीच-बचाव में जुट गई.

Advertisement

मारपीट की सूचना पाकर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और अतिरिक्त बल बुलाकर स्थिति को नियंत्रित किया. सभी संबंधित लोगों को महिला थाने ले जाकर पूछताछ की गई. पुलिस के अनुसार मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा है और किसी को गंभीर चोट नहीं आई है. दोनों पक्षों की काउंसलिंग कराई जा रही है, ताकि विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सके.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement