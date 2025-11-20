'मुझे माफ कर देना…'पत्नी को किया आखिरी कॉल और रिटायर्ड ITBP जवान ने खुद को मार ली गोली

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बुधवार रात एक दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई, जिसमें रिटायर्ड ITBP जवान अक्षय यादव (53) ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. वह नवादा गांव के रहने वाले थे और घटना के समय अपने खेत पर गए थे. पुलिस के अनुसार, अक्षय का शव पूर्वजों की समाधि के पास लहूलुहान अवस्था में मिला.

'मुझे माफ कर देना...'

परिजनों ने बताया कि आत्महत्या से कुछ ही मिनट पहले अक्षय ने अपनी पत्नी को फोन किया था. वह लगातार रो रहे थे और भावुक होकर बोले 'मुझे माफ कर देना, अब मैं खुद को गोली मार रहा हूं. पत्नी कुछ समझ पातीं, उससे पहले ही उन्होंने कॉल काट दिया.

घबराए परिजन तुरंत खेत की ओर दौड़े, लेकिन वहां पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी थी. अक्षय मृत अवस्था में पड़े थे, उनके दाहिनी ओर पिस्टल मिली और माथे के बीचोंबीच गोली का निशान साफ दिखाई दे रहा था.

डिप्रेशन का इलाज करा रहे थे अक्षय यादव

सूचना के बाद गागलहेड़ी पुलिस, फोरेंसिक टीम और स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंचे. घटनास्थल से पिस्टल, मोबाइल फोन, खून के नमूने और एक सुसाइड नोट बरामद किया गया है. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि अक्षय यादव पिछले तीन सालों से डिप्रेशन का इलाज करा रहे थे और नियमित दवाएं लेते थे. ITBP से रिटायरमेंट के बाद वह एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाते थे और काम के सिलसिले में अक्सर पिस्टल साथ रखते थे.

सीओ सिटी प्रीति यादव ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है. उनके अनुसार, बरामद सुसाइड नोट की फोरेंसिक जांच करवाई जाएगी और कॉल डिटेल्स भी खंगाले जा रहे हैं.



