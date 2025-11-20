scorecardresearch
 

Feedback

'मुझे माफ कर देना…'पत्नी को किया आखिरी कॉल और रिटायर्ड ITBP जवान ने खुद को मार ली गोली

सहारनपुर में रिटायर्ड ITBP जवान अक्षय यादव (53) ने बुधवार रात खेत में अपनी लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारकर जान दे दी. घटना से पहले उन्होंने रोते हुए पत्नी को आखिरी फोन कर कहा, 'मुझे माफ कर देना…अब मैं खुद को गोली मार रहा हूं. पूर्वजों की समाधि के पास उनका लहूलुहान शव मिला. मौके से पुलिस को सुसाइड नोट, पिस्टल और अन्य साक्ष्य मिले हैं. जांच कई पहलुओं पर जारी है.

Advertisement
X
पूर्वजों की समाधि के पास मिला शव (Photo: Screengrab)
पूर्वजों की समाधि के पास मिला शव (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बुधवार रात एक दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई, जिसमें रिटायर्ड ITBP जवान अक्षय यादव (53) ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. वह नवादा गांव के रहने वाले थे और घटना के समय अपने खेत पर गए थे. पुलिस के अनुसार, अक्षय का शव पूर्वजों की समाधि के पास लहूलुहान अवस्था में मिला.

'मुझे माफ कर देना...'

परिजनों ने बताया कि आत्महत्या से कुछ ही मिनट पहले अक्षय ने अपनी पत्नी को फोन किया था. वह लगातार रो रहे थे और भावुक होकर बोले 'मुझे माफ कर देना, अब मैं खुद को गोली मार रहा हूं. पत्नी कुछ समझ पातीं, उससे पहले ही उन्होंने कॉल काट दिया.

सम्बंधित ख़बरें

महिला ने पति के खिलाफ की शिकायत. (Photo: Representational)
'रात में दोस्तों को बुलाकर पति...' महिला ने पति पर लगाए गंभीर आरोप 
लेंटर गिरने से चार मजदूरों की मौत. (Photo: Screengrab)
शटरिंग हटाते समय लेंटर गिरा, चार मजदूरों की मौत, सात को बचाया 
BJP MLA Ramesh Mishra (left) and Congress leader Nadeem Javed (right)
'SIR में विपक्ष के लोगों के नाम कटवाएं', जौनपुर से बीजेपी विधायक का वीडियो वायरल 
Man dies in a moving train (Photo- ITG)
4-5 हिचकी आईं और तोड़ दिया दम! चलती ट्रेन में यात्री की मौत, मुंबई से लौट रहा था यूपी  
मदरसों की जांच-पड़ताल शुरू. (Photo: Screengrab)
छात्र, मौलवी और स्टाफ... यूपी ATS ने मांगी मदरसों की डिटेल 

घबराए परिजन तुरंत खेत की ओर दौड़े, लेकिन वहां पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी थी. अक्षय मृत अवस्था में पड़े थे, उनके दाहिनी ओर पिस्टल मिली और माथे के बीचोंबीच गोली का निशान साफ दिखाई दे रहा था.

डिप्रेशन का इलाज करा रहे थे अक्षय यादव

सूचना के बाद गागलहेड़ी पुलिस, फोरेंसिक टीम और स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंचे. घटनास्थल से पिस्टल, मोबाइल फोन, खून के नमूने और एक सुसाइड नोट बरामद किया गया है. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि अक्षय यादव पिछले तीन सालों से डिप्रेशन का इलाज करा रहे थे और नियमित दवाएं लेते थे. ITBP से रिटायरमेंट के बाद वह एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाते थे और काम के सिलसिले में अक्सर पिस्टल साथ रखते थे.

Advertisement

सीओ सिटी प्रीति यादव ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है. उनके अनुसार, बरामद सुसाइड नोट की फोरेंसिक जांच करवाई जाएगी और कॉल डिटेल्स भी खंगाले जा रहे हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement