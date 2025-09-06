scorecardresearch
 

Feedback

मेले में शराब के नशे में पैसे को लेकर विवाद, दोस्तों ने ही उतार दिया युवक को मौत के घाट

सहारनपुर के रामपुर मनिहारान क्षेत्र के मल्हीपुर गांव में मेले के दौरान दोस्तों की कहासुनी ने खौफनाक रूप ले लिया. मामूली विवाद में युवक कंवर सैन की उसके ही तीन दोस्तों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी. पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए दो आरोपियों सोहेल और सुशांत बर्मन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि तीसरा आरोपी फरार है. हत्या में प्रयुक्त चाकू और मोबाइल को पुलिस ने बरामद कर लिया है.

Advertisement
X
हत्या का आरोपी गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
हत्या का आरोपी गिरफ्तार (Photo: Screengrab)

यूपी के सहारनपुर में दोस्ती की आड़ में विश्वासघात और हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना रामपुर थाना क्षेत्र के मल्हीपुर गांव की है. यहां मेले में घूमने गए युवक कंवर सैन की उसके ही तीन दोस्तों ने मामूली कहासुनी के बाद बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी. इस वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया है.

दोस्तों ने ही कर दी हत्या

पुलिस के मुताबिक, 26 अगस्त की रात कंवर सैन अपने दोस्तों सोहेल, सुशांत बर्मन और एक अन्य साथी के साथ मेला देखने गया था. वहां शराब के नशे में कहासुनी हुई और गुस्से में तीनों ने मिलकर कंवर सैन पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया. गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

सम्बंधित ख़बरें

सहारनपुर में युवक की चाकू घोंपकर हत्या. (Photo: Representational )
सहारनपुर: मामूली विवाद में युवक की हत्या... दोस्तों ने ही चाकूओं से गोदकर ले ली जान 
poison bottle
'उसी से निकाह कराओ, नहीं तो मर जाऊंगी...', कहकर युवती ने खाया जहर, फिर... 
Saharanpur: Car falls into an 11-foot deep pit, family safe.
बीमार मां को अस्पताल ले जा रहा था परिवार, गहरे गड्ढे में जा गिरी कार 
सड़क पर 11 फीट के गड्ढे में भरा था पानी. (Photo: Screengrab)
बीमार मां को लेकर जा रहा था बेटा... सड़क पर 11 फीट गहरे गड्ढे में गिरी कार, Video 
Principal Father
शिकायत करने आए छात्रा के पिता को प्रिंसिपल ने पीटा 

पैसों को लेकर हुआ था विवाद

घटना के बाद मृतक के भाई सुनील कुमार ने थाना रामपुर मनिहारान में तहरीर दी. एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने सर्विलांस और एसओजी टीम की मदद से जांच शुरू की. 5 सितंबर को पुलिस को सफलता मिली और चेकिंग के दौरान दो आरोपी सोहेल (निवासी, मंडी थाना क्षेत्र) और सुशांत बर्मन (निवासी, सदर बाजार थाना क्षेत्र) गिरफ्तार कर लिया गया. तीसरा आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है.

Advertisement

पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त दो चाकू और दो मोबाइल फोन बरामद कर लिया है. पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि यह हत्या गुस्से में की गई और इसका कोई पूर्व नियोजित मकसद नहीं था. 

इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है. लोग हैरान हैं कि दोस्तों के बीच हुआ मामूली विवाद इतनी बड़ी वारदात में कैसे बदल गया. पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर मामले की पूरी गुत्थी सुलझा ली जाएगी.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement