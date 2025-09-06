मेले में शराब के नशे में पैसे को लेकर विवाद, दोस्तों ने ही उतार दिया युवक को मौत के घाट

यूपी के सहारनपुर में दोस्ती की आड़ में विश्वासघात और हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना रामपुर थाना क्षेत्र के मल्हीपुर गांव की है. यहां मेले में घूमने गए युवक कंवर सैन की उसके ही तीन दोस्तों ने मामूली कहासुनी के बाद बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी. इस वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया है.

दोस्तों ने ही कर दी हत्या

पुलिस के मुताबिक, 26 अगस्त की रात कंवर सैन अपने दोस्तों सोहेल, सुशांत बर्मन और एक अन्य साथी के साथ मेला देखने गया था. वहां शराब के नशे में कहासुनी हुई और गुस्से में तीनों ने मिलकर कंवर सैन पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया. गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

पैसों को लेकर हुआ था विवाद

घटना के बाद मृतक के भाई सुनील कुमार ने थाना रामपुर मनिहारान में तहरीर दी. एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने सर्विलांस और एसओजी टीम की मदद से जांच शुरू की. 5 सितंबर को पुलिस को सफलता मिली और चेकिंग के दौरान दो आरोपी सोहेल (निवासी, मंडी थाना क्षेत्र) और सुशांत बर्मन (निवासी, सदर बाजार थाना क्षेत्र) गिरफ्तार कर लिया गया. तीसरा आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है.

पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त दो चाकू और दो मोबाइल फोन बरामद कर लिया है. पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि यह हत्या गुस्से में की गई और इसका कोई पूर्व नियोजित मकसद नहीं था.

इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है. लोग हैरान हैं कि दोस्तों के बीच हुआ मामूली विवाद इतनी बड़ी वारदात में कैसे बदल गया. पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर मामले की पूरी गुत्थी सुलझा ली जाएगी.

