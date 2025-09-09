scorecardresearch
 

सहारनपुर: कीटनाशक का छिड़काव करते समय आया हार्ट अटैक, किसान ने तोड़ा दम

सहारनपुर के एक गांव में उस समय मातम छा गया, जब एक 62 वर्षीय किसान की अपने खेत में काम करते समय मौत हो गई. बताया जा रहा है कि पेस्टीसाइड का छिड़काव करते समय उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

किसान को खेत में आया हार्ट अटैक (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक दुखद घटना सामने आई. यहां 62 वर्षीय किसान पदम सिंह की खेत में कीटनाशक का छिड़काव करते समय मौत हो गई. मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है. इस घटना से किसान के परिवार में मातम पसर गया. 

पूरा मामला थाना तीतरों क्षेत्र के दूभर किशनपुर गांव का है. पदम सिंह 6 सितंबर को अपने धान के खेत में पेस्टीसाइड का छिड़काव कर रहे थे. छिड़काव के दौरान ही उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद पास के एक किसान ने उनके परिवार को सूचना दी.  परिवारजन तुरंत उन्हें गंगोह अस्पताल ले गए. 

अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि पदम सिंह का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण उन्हें हार्ट अटैक आया. डॉक्टरों के कई प्रयासों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका और बाद में उनकी मृत्यु हो गई. इस खबर से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. उनके पुत्र अक्षय खटाना ने उनका अंतिम संस्कार किया. ग्रामीणों ने बताया कि पदम सिंह एक मेहनती और मिलनसार व्यक्ति थे।. 

कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि किसान अक्सर कीटनाशकों का छिड़काव करते समय मास्क, दस्ताने और अन्य सुरक्षात्मक कपड़ों का उपयोग नहीं करते हैं, जिससे जहरीले रसायनों का सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है. विशेषज्ञों ने किसानों को सुबह या शाम के समय छिड़काव करने की सलाह दी है, ताकि तेज धूप के कारण होने वाले नुकसान से बचा जा सके. 

एसपी ग्रामीण सागर जैन ने बताया कि अभी तक इस मामले में थाने में कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है. हालांकि, पुलिस को घटना की जानकारी है. फिलहाल, इस दुखद घटना ने किसानों को कीटनाशकों का इस्तेमाल करते समय अधिक सावधानी बरतने की जरूरत पर जोर दिया है. 

