scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

श्मशान घाट की सुनसान राह पर गोलियों की तड़तड़ाहट... मुठभेड़ में इनामी को लगी गोली, तमंचा-जेवरात संग दबोचा गया

यूपी में सहारनपुर के श्मशान घाट इलाके में पुलिस के साथ बदमाश की मुठभेड़ हो गई. बाइक सवार बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, इस दौरान जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जो बदमाश को लग गई. इससे वह घायल हो गया. पुलिस ने उसे पकड़ लिया और अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस का कहना है कि आरोपी 15 हजार का इनामी है. उसके पास से तमंचा, जेवरात मिले हैं.

Advertisement
X
मुठभेड़ में पकड़ा गया इनामी बदमाश. (Photo: Screengrab)
मुठभेड़ में पकड़ा गया इनामी बदमाश. (Photo: Screengrab)

यूपी के सहारनपुर में नकुड़ थाना इलाके में अचानक गोलियों की आवाज से अफरा-तफरी मच गई. पुलिस चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध युवक बिना नंबर की बाइक से आता दिखा. पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन वह नहीं रुका. बाइक मोड़कर वह श्मशान घाट की तरफ चला गया. पुलिस टीम ने पीछा किया तो अचानक फायरिंग शुरू हो गई. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी और वह गिर पड़ा. सायरनों की गूंज के बीच आरोपी को दबोच लिया गया.

गिरफ्तार युवक की पहचान अजीम पुत्र रशीद के रूप में हुई है, जो मोहल्ला बंजारान नकुड़ का रहने वाला है. पुलिस का कहना है कि अजीम 15 हजार का इनामी है, जो चोरी के केस में वांछित था. घायल हालत में उसे अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. उसके कब्जे से तमंचा, एक खोखा, एक जिंदा कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद हुई है. छानबीन में सामने आया कि बरामद जेवरात हाल ही में हुई चोरी के ही हैं.

यह भी पढ़ें: सुल्तानपुर: अमन यादव हत्याकांड के आरोपी राका का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली; कोतवाल-SI समेत कई पुलिसकर्मी सस्पेंड

सम्बंधित ख़बरें

अस्पताल से भागे बदमाश को टांगकर इलाज के लिए ले जाया गया (Photo ITG)
एक पैर से लंगड़ा बदमाश चार सिपाहियों को चकमा देकर भागा, एनकाउंटर में दूसरे पैर में लगी गोली 
मुठभेड़ के दौरान आरोपी को किया गिरफ्तार. (Photo: ITG)
बलिया में एनकाउंटर... गौ-तस्कर को लगी गोली, घायल होने के बाद हुआ अरेस्ट 
Mithun was feared from West UP to Tamil Nadu (Photo- ITG)
शामली में बावरिया गैंग का मिथुन एनकाउंटर में ढेर, जानें क्राइम कुंडली 
उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिस ने गौ तस्कर का किया एनकाउंटर 
Encounter in Chapra after murder accused caught in Bihar
छपरा में हत्या के आरोपी की एनकाउंटर के बाद गिरफ्तारी  

सीओ रुचि गुप्ता ने बताया कि पुलिस सरसावां तिराहे पर चेकिंग कर रही थी, तभी एक व्यक्ति बाइक पर आता दिखाई दिया. पुलिस टीम ने रुकने का इशारा किया, लेकिन वह नहीं रुका. वह स्पीड बढ़ाकर श्मशान की तरफ बढ़ा. ओवर स्पीड की वजह से गाड़ी स्लिप हो गई. जब पुलिस वहां पहुंची तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग स्टार्ट कर दी. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिससे उसके पैर में गोली लग गई. पूछ्ताछ करने पर पता चला कि ये व्यक्ति इनामी था.

Advertisement

जिले में चोरी, नकबजनी और लूट जैसी वारदातों पर नकेल कसी जा सके. इसी का नतीजा है कि इनामी अजीम जैसे वांछित अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं. सीओ ने कहा कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. पूरे क्षेत्र में सघन गश्त जारी रहेगी. वहीं, पुलिस अब अजीम के आपराधिक नेटवर्क और पुराने मामलों की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement