श्मशान घाट की सुनसान राह पर गोलियों की तड़तड़ाहट... मुठभेड़ में इनामी को लगी गोली, तमंचा-जेवरात संग दबोचा गया

यूपी के सहारनपुर में नकुड़ थाना इलाके में अचानक गोलियों की आवाज से अफरा-तफरी मच गई. पुलिस चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध युवक बिना नंबर की बाइक से आता दिखा. पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन वह नहीं रुका. बाइक मोड़कर वह श्मशान घाट की तरफ चला गया. पुलिस टीम ने पीछा किया तो अचानक फायरिंग शुरू हो गई. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी और वह गिर पड़ा. सायरनों की गूंज के बीच आरोपी को दबोच लिया गया.

गिरफ्तार युवक की पहचान अजीम पुत्र रशीद के रूप में हुई है, जो मोहल्ला बंजारान नकुड़ का रहने वाला है. पुलिस का कहना है कि अजीम 15 हजार का इनामी है, जो चोरी के केस में वांछित था. घायल हालत में उसे अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. उसके कब्जे से तमंचा, एक खोखा, एक जिंदा कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद हुई है. छानबीन में सामने आया कि बरामद जेवरात हाल ही में हुई चोरी के ही हैं.

सीओ रुचि गुप्ता ने बताया कि पुलिस सरसावां तिराहे पर चेकिंग कर रही थी, तभी एक व्यक्ति बाइक पर आता दिखाई दिया. पुलिस टीम ने रुकने का इशारा किया, लेकिन वह नहीं रुका. वह स्पीड बढ़ाकर श्मशान की तरफ बढ़ा. ओवर स्पीड की वजह से गाड़ी स्लिप हो गई. जब पुलिस वहां पहुंची तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग स्टार्ट कर दी. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिससे उसके पैर में गोली लग गई. पूछ्ताछ करने पर पता चला कि ये व्यक्ति इनामी था.

जिले में चोरी, नकबजनी और लूट जैसी वारदातों पर नकेल कसी जा सके. इसी का नतीजा है कि इनामी अजीम जैसे वांछित अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं. सीओ ने कहा कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. पूरे क्षेत्र में सघन गश्त जारी रहेगी. वहीं, पुलिस अब अजीम के आपराधिक नेटवर्क और पुराने मामलों की जांच कर रही है.

