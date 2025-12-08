सुल्तानपुर: अमन यादव हत्याकांड के आरोपी राका का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली; कोतवाल-SI समेत कई पुलिसकर्मी सस्पेंड

यूपी के सुल्तानपुर में अमन यादव नाम के युवक की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई. इस मामले में पुलिस एक आरोपी को एकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी का नाम दीपक यादव उर्फ राका है. उसके पैर में गोली लगी है. फिलहाल, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है.

आपको बता दें कि पुलिस इस मामले में दो अन्य बदमाशों को पहले ही जेल भेज चुकी है. बीती रात फरार चल रहे राका को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया. वहीं अन्य बदमाशो की सरगर्मी से तलाश कर रही है.

दरअसल, ये मामला है चांदा कोतवाली क्षेत्र के साढ़ापुर गांव का है. इसी गांव के रहने अमन यादव का पड़ोस गांव के रहने वाले मयंक यादव, शिवम यादव से विवाद हो गया. मामला इस कदर बिगड़ गया कि शनिवार की रात मयंक और शिवम अपने कुछ साथियों के साथ कार लेकर पहुंचे और अमन का अपहरण का उसे लेकर चले गए.

अपहरण की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. इस बात की जानकारी लगते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. रातोंरात अमन की तलाश में कई थानों की पुलिस लगाई गई और अपहरणकर्ताओं की तलाश की जाने लगी.

रविवार की सुबह पता लगा कि पड़ोसी जनपद प्रतापगढ़ के इब्राहिमपुर गोमती नदी घाट के पास अमन यादव का शव मिला है. सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मयंक और शिवम को सोमवार को ही गिरफ्तार कर लिया था. साथ ही अन्य अपहरणकर्ताओं की सरगर्मी से तलाश कर रही थी.

बीती रात पुलिस मुखबिर के जरिए घटना में शामिल दीपक यादव के पास भी पहुंच गई और उसे सरेंडर के लिए कहा. लेकिन सरेंडर करने के बजाय दीपक ने पुलिस वाले पर ही फायरिंग शुरू कर दी. वहीं, जवाबी फायरिंग में दीपक के पैर में गोली लगी जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया.

पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने कहा- मामले में चांदा थाना पुलिस द्वारा लापरवाही बरतने पर कोतवाली प्रभारी दीपेंद्र विक्रम सिंह, SI चुन्नू लाल, सिपाही शहंशाह, अनुराग, दिनेश समेत कई पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. साथ ही विभागीय जांच कराने की बात कही है.

---- समाप्त ----