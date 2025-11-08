scorecardresearch
 

Feedback

सहारनपुर में BJP नेता की गोली मारकर हत्या, चारपाई पर खून से लथपथ मिला शव

सहारनपुर में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई. बीजेपी नेता को बहू सुबह जब चाय देने गई तो शव खून से लथपथ बेड पर पड़ा मिला. जिसके बाद बहू ने परिजनों को सूचना दी.

Advertisement
X
मृतक बीजेपी नेता धर्म सिंह कोरी. (File Photo: Rahul Kumar/ITG)
मृतक बीजेपी नेता धर्म सिंह कोरी. (File Photo: Rahul Kumar/ITG)

सहारनपुर के थाना नकुड़ क्षेत्र के गांव डिडौली में बीजेपी नेता और अंबहेटा मंडल उपाध्यक्ष धर्म सिंह कोरी (65) की गोली मारकर हत्या कर दी गई. गोलीकांड की घटना से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है. शनिवार सुबह उनका शव घर के पीछे बने घेर में चारपाई पर खून से लथपथ मिला. बहू जब रोज की तरह उन्हें चाय देने पहुंची तो चारपाई पर पड़े शव को देखकर उसकी चीख निकल गई. शोर सुनकर परिजन व ग्रामीण भागकर मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी. देखते ही देखते गांव में सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई और गांव में मातम पसर गया.

बहू चाय देने गई तो मृत पड़े थे धर्म सिंह कोरी 

मौके पर पहुंची थाना नकुड़ पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की. शुरुआती जानकारी के मुताबिक धर्म सिंह के माथे पर बेहद नजदीक से गोली मारी गई है. जिससे साफ है कि हत्यारा बेहद नज़दीक तक पहुंचा था. फोरेंसिक टीम ने चारपाई, खून के नमूने, आसपास मिली मिट्टी और अन्य अहम साक्ष्य कब्जे में लिए. सूचना लगते ही एसपी देहात सागर जैन भी मौके पर पहुंचे और मामले की गंभीरता को देखते हुए टीमों को तत्काल जांच में लगाया.

सम्बंधित ख़बरें

Navsari Double Murder Case
2 कत्ल, 1 कातिल और खौफनाक कुबूलनामा... डबल मर्डर की हैरान करने वाली कहानी 
मोकामा मर्डर ने बिहार चुनाव में कई समीकरण बनाए या बिगाड़ दिए? देखें दंगल 
झांसी में बेटों-बहुओं ने बुजुर्ग महिला को पीटा  
शख्स ने पत्नी और बेटियों घर से निकाला 
आतंकी बिलाल. (File Photo: ITG)
भारत में हमले की साजिश, PAK आतंकियों से कनेक्शन... आतंकी बिलाल से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे 

यह भी पढ़ें: 'बीजेपी को वोट क्यों दिया?', RJD समर्थकों ने दलित परिवार की लाठी-डंडों से की बेरहमी से पिटाई

पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है और हत्या की वजहों की तलाश शुरू कर दी है. मृतक के बेटे सुशील, जो खुद बीजेपी में अंबहेटा मंडल के महामंत्री हैं. सुशील ने पुलिस को बताया कि रात करीब 9 बजे वे पिता को चाय देकर सोने चले गए थे. उस समय सब कुछ सामान्य था. उन्होंने स्पष्ट कहा कि पिता की किसी से भी कोई रंजिश नहीं थी. परिवार और ग्रामीणों का कहना है कि धर्म सिंह शांत स्वभाव के मिलनसार और सभी के साथ संबंध बनाए रखने वाले व्यक्ति थे.

Advertisement

2014 में शामिल हुए थे बीजेपी में

उनकी पत्नी की मौत को 15 साल हो चुके हैं और परिवार में तीन बेटे व एक दिव्यांग बेटी है. बेटी बोल नहीं सकती और चलने-फिरने में भी असमर्थ है. ग्रामीणों के अनुसार धर्म सिंह 2014 में बीजेपी में शामिल हुए थे. उससे पहले वे बसपा नेता महीपाल माजरा के करीबी माने जाते थे. बीजेपी में आने के बाद वे लगातार मंडल उपाध्यक्ष पद पर बने रहे और पार्टी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाते थे.

परिवार आर्थिक रूप से स्थिर माना जाता है. बड़ा बेटा सुमिल पंजाब नेशनल बैंक की फ्रेंचाइजी चलाता है और दूसरा बेटा अमित गांव में यूको बैंक की फ्रेंचाइजी देखता है. परिजन ओमपाल कश्यप ने बताया कि “रात करीब 2 बजे गांव में शादी के चलते पटाखे चल रहे थे, तभी दो बार तेज आवाज आई. सभी ने सोचा कि ये पटाखों की ही आवाज होगी.” लेकिन सुबह जब बहू ने वहां जाकर देखा तो धर्म सिंह चारपाई पर मृत पड़े थे. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement