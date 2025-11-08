सहारनपुर में BJP नेता की गोली मारकर हत्या, चारपाई पर खून से लथपथ मिला शव

सहारनपुर के थाना नकुड़ क्षेत्र के गांव डिडौली में बीजेपी नेता और अंबहेटा मंडल उपाध्यक्ष धर्म सिंह कोरी (65) की गोली मारकर हत्या कर दी गई. गोलीकांड की घटना से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है. शनिवार सुबह उनका शव घर के पीछे बने घेर में चारपाई पर खून से लथपथ मिला. बहू जब रोज की तरह उन्हें चाय देने पहुंची तो चारपाई पर पड़े शव को देखकर उसकी चीख निकल गई. शोर सुनकर परिजन व ग्रामीण भागकर मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी. देखते ही देखते गांव में सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई और गांव में मातम पसर गया.

बहू चाय देने गई तो मृत पड़े थे धर्म सिंह कोरी

मौके पर पहुंची थाना नकुड़ पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की. शुरुआती जानकारी के मुताबिक धर्म सिंह के माथे पर बेहद नजदीक से गोली मारी गई है. जिससे साफ है कि हत्यारा बेहद नज़दीक तक पहुंचा था. फोरेंसिक टीम ने चारपाई, खून के नमूने, आसपास मिली मिट्टी और अन्य अहम साक्ष्य कब्जे में लिए. सूचना लगते ही एसपी देहात सागर जैन भी मौके पर पहुंचे और मामले की गंभीरता को देखते हुए टीमों को तत्काल जांच में लगाया.

पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है और हत्या की वजहों की तलाश शुरू कर दी है. मृतक के बेटे सुशील, जो खुद बीजेपी में अंबहेटा मंडल के महामंत्री हैं. सुशील ने पुलिस को बताया कि रात करीब 9 बजे वे पिता को चाय देकर सोने चले गए थे. उस समय सब कुछ सामान्य था. उन्होंने स्पष्ट कहा कि पिता की किसी से भी कोई रंजिश नहीं थी. परिवार और ग्रामीणों का कहना है कि धर्म सिंह शांत स्वभाव के मिलनसार और सभी के साथ संबंध बनाए रखने वाले व्यक्ति थे.

2014 में शामिल हुए थे बीजेपी में

उनकी पत्नी की मौत को 15 साल हो चुके हैं और परिवार में तीन बेटे व एक दिव्यांग बेटी है. बेटी बोल नहीं सकती और चलने-फिरने में भी असमर्थ है. ग्रामीणों के अनुसार धर्म सिंह 2014 में बीजेपी में शामिल हुए थे. उससे पहले वे बसपा नेता महीपाल माजरा के करीबी माने जाते थे. बीजेपी में आने के बाद वे लगातार मंडल उपाध्यक्ष पद पर बने रहे और पार्टी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाते थे.

परिवार आर्थिक रूप से स्थिर माना जाता है. बड़ा बेटा सुमिल पंजाब नेशनल बैंक की फ्रेंचाइजी चलाता है और दूसरा बेटा अमित गांव में यूको बैंक की फ्रेंचाइजी देखता है. परिजन ओमपाल कश्यप ने बताया कि “रात करीब 2 बजे गांव में शादी के चलते पटाखे चल रहे थे, तभी दो बार तेज आवाज आई. सभी ने सोचा कि ये पटाखों की ही आवाज होगी.” लेकिन सुबह जब बहू ने वहां जाकर देखा तो धर्म सिंह चारपाई पर मृत पड़े थे.

