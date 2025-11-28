scorecardresearch
 
सहारनपुर: बजरी से भरा डंपर कार पर पलटा, परिवार के 7 लोगों की मौत; जा रहे थे अंतिम संस्कार में शामिल होने

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि डंपर पलटने की सूचना पर पुलिस ने रेस्क्यू कर शवों को निकाला. अभियोग पंजीकृत हो गया है, जांच लापरवाही, ओवरलोड और नशे पर केंद्रित है. ग्राम प्रधान ने बताया कि ट्रक तेज रफ़्तार और ओवरलोड था, लोगों के अनुसार ड्राइवर ने शराब पी रखी थी.

कार के ऊपर डंपर पलटने से हुआ दर्दनाक हादसा (Photo- ITG)
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शुक्रवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के सात लोगों की मौत हो गई. बजरी से भरा एक तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर एक कार पर पलट गया. मृतक परिवार सैयद माजरा गांव से गंगोह में एक अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहा था, तभी गांव से 1 किलोमीटर दूर मौत उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है.

हादसा इतना भीषण था कि बजरी के नीचे दबने से 5 फीट की कार मात्र 2 फीट की रह गई. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ड्राइवर ने ब्रेक तो लगाए, लेकिन तेज रफ्तार के कारण नियंत्रण खो बैठा. परिवार कार में ही फंसकर तड़पता रहा. तीन क्रेन की मदद से डंपर हटाया गया, फिर कार की छत काटकर शवों को बाहर निकाला गया. 

मृतकों में 4 साल का मासूम बच्चा भी शामिल था. ये सभी परिवार में हुई एक मौत के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे. वहीं , ग्राम प्रधान (सोना माजरा) ने बताया कि स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रक ओवरलोड था और चालक ने शराब भी पी रखी थी. 

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने कहा कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया. उन्होंने पुष्टि की कि अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है. पुलिस अब इस बात की गहन जांच कर रही है कि हादसा सिर्फ लापरवाही से हुआ या इसमें ओवरलोडिंग और नशे की भी भूमिका थी.

