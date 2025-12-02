UP: शादी के 6 दिन बाद दुल्हन ने कर दिया बड़ा कांड, सिर पीटने लगे ससुराल वाले

यूपी के कौशांबी जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. नई शादीशुदा दुल्हन महज छह दिन बाद ही अपने घर से लाखों के जेवर और नकदी लेकर प्रेमी के साथ फरार हो गई. परिजनों ने इसकी शिकायत सैनी कोतवाली में की, जिसके बाद पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

मामला सैनी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है. यहां 22 नवंबर को अरविंद कुमार की धूमधाम से शादी हकीमपुर अनेठा गांव में हुई थी. शादी के बाद परिवार में खुशी का माहौल था. लेकिन यह खुशी 29 नवंबर की सुबह ही अचानक खत्म हो गई.

प्रेमी के साथ फरार हुई दुल्हन

परिजनों के मुताबिक, दुल्हन 28 नवंबर को मायके आई थी. अगली सुबह वह बिना बताए घर से बाहर चली गई. शाम तक जब वह घर नहीं लौटी तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की. ससुराल में भी पता कराया गया, लेकिन वहां भी कोई जानकारी नहीं मिली. आरोप है कि गांव के ही अरुण कुमार यादव, अतर सिंह और कपिल यादव ने लड़की को गायब किया है. परिवार ने बताया कि दुल्हन ससुराल से 5 से 6 लाख रुपये कीमत के जेवर और मायके से 2 से 3 लाख के जेवर और हजारों रुपये नकद लेकर भागी है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की. लेकिन जांच में सामने आया कि मामला कुछ और है. एसपी राजेश कुमार ने बताया कि दुल्हन का शादी से पहले गांव के ही कपिल यादव से प्रेम-प्रसंग था. आशंका है कि दोनों पहले से योजना बनाकर फरार हुए हैं. पुलिस मोबाइल लोकेशन और तकनीकी आधार पर दोनों की तलाश कर रही है. एसपी ने दावा किया है कि जल्द ही दुल्हन और उसके प्रेमी को बरामद कर लिया जाएगा.

