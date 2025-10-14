scorecardresearch
 

शादी के तीसरे दिन ही कर दिया कांड! साड़ी की रस्सी बनाकर दूसरी मंजिल से 'लुटेरी दुल्हनें' हुईं फरार, ले उड़ीं जेवर-नकदी

अलीगढ़ में बिहार से आईं दो दुल्हनों ने शादी के दो दिन बाद ही ससुराल वालों को ठग लिया. वे रात को लाखों के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गईं. यह घटना सासनी गेट क्षेत्र की है. पुलिस को लुटेरी दुल्हनों के एक बड़े गिरोह के शामिल होने की आशंका है और दो केस दर्ज किए गए हैं.

अलीगढ़ में 'लुटेरी दुल्हन' का आतंक (AI-Generated)
अलीगढ़ में 'लुटेरी दुल्हन' का आतंक (AI-Generated)

यूपी के अलीगढ़ से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां बिहार से आईं दो दुल्हनों ने शादी के सिर्फ दो दिन बाद ही अपने ससुराल वालों को ठग लिया. करवा चौथ पर पतियों की लंबी उम्र का व्रत रखने के बाद रात को ही दोनों दुल्हनें लाखों के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गईं. पुलिस को अब तक दो ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसमें लुटेरी दुल्हनों के एक बड़े गिरोह के शामिल होने की आशंका है. 

प्यार का मुखौटा, लूट की साजिश

घटना अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र के मथुरा रोड की है. पीड़ित परिवारों ने पुलिस को बताया कि 9 अक्टूबर को दो युवतियों की शादी हुई थी. इनमें से एक की कोर्ट मैरिज और दूसरी की घर में फेरे डालकर शादी संपन्न हुई थी. सब कुछ सामान्य चल रहा था, यहां तक कि दोनों ने करवा चौथ के दिन अपने-अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत भी रखा. लेकिन उनके मन में प्यार नहीं, लूट की साजिश पल रही थी. शादी के महज दो दिन बाद ही, उनका असली इरादा सामने आ गया. 

साड़ी की रस्सी बनाकर हुईं फरार

शादी की रस्में पूरी होने के बाद, लुटेरी दुल्हनों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाया. फरार होने के लिए उन्होंने दूसरी मंजिल से नीचे उतरने का एक चौंकाने वाला तरीका अपनाया. दोनों ने साड़ी की रस्सी बनाई और उसी के सहारे नीचे उतर गईं. भागने से पहले, उन्होंने दो परिवारों को बड़ा झटका दिया. दोनों अपने साथ चार सोने के कंगन, अंगूठी, मंगलसूत्र और करीब एक लाख बीस हजार रुपये नकद लेकर चंपत हो गईं. सुबह होते ही परिवारों में मातम और अविश्वास का सन्नाटा छा गया. 

गिरोह पर पुलिस का शक

घटना के बाद दोनों पीड़ित परिवारों ने थाना सासनी गेट में शिकायत दर्ज कराई है. पूर्व मेयर शकुंतला भारती भी पीड़ित परिवार के साथ थाने पहुंचीं और उन्होंने इसे लुटेरी दुल्हनों के गिरोह का काम बताया. उन्होंने मनोज गुप्ता नामक एक व्यक्ति को इस गिरोह का सरगना होने का आरोप लगाया है. 

फिलहाल, पुलिस ने तहरीर लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का मानना है कि बिहार से आई इन लुटेरी दुल्हनों की संख्या आधा दर्जन से ज्यादा हो सकती है और जल्द ही इस गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा. मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. 

---- समाप्त ----
