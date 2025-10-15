फिल्मफेयर मिलने के बाद पहली बार गोरखपुर पहुंचे BJP सांसद रवि किशन, बोले- अब ऑस्कर की बारी

गोरखपुर के सांसद और अभिनेता रवि किशन फिल्मफेयर अवार्ड जीतने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे. उन्होंने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर बाबा गुरु गोरखनाथ के दरबार में मत्था टेका. इसके बाद मीडिया से बात करते हुए रवि किशन ने कहा कि उन्हें यह अवार्ड शिवावतारी गोरखनाथ बाबा के आशीर्वाद से मिला है. रवि ने यह भी कहा कि इस अवार्ड के बाद अब ऑस्कर की बारी है.

33 वर्षों के संघर्ष का मिला फल

रवि किशन ने अपने फिल्मी सफर के संघर्ष को याद करते हुए कहा कि उन्हें 33 वर्षों बाद लगातार परिश्रम का प्रतिफल मिला है. उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में कई लोग उनके साथ संघर्ष करने आए, लेकिन बाद में लापता हो गए या मर गए, पर वह लगातार संघर्ष करते रहे. रवि किशन होंने इस बात पर खुशी जताई कि फिल्मफेयर अवार्ड समारोह में भी 'हर-हर महादेव' गूंजने लगा. रवि किशन ने युवाओं को लगातार मेहनत करने और हिम्मत न हारने की सलाह दी.

अवार्ड मिलते ही और 'रॉकेट' हो गए रवि किशन

अभिनेता ने कहा कि गोरखपुर ने उन्हें सांसद बनाया, जिसके बाद से उनके सितारे बुलंद हैं. उन्होंने बताया कि फिल्मफेयर मिलने के बाद वह और 'रॉकेट' हो गए हैं और उनके अंदर काम करने की और अधिक ऊर्जा आ गई है. रवि किशन ने कसम खाई थी कि जब तक अवार्ड नहीं मिलेगा, वह किसी अवार्ड फ़ंक्शन में नहीं जाएंगे. उन्होंने दोहराया कि गुरु गोरखनाथ बाबा शिवावतारी हैं और उनका आशीर्वाद उन्हें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है.

बिहार चुनाव पर भी बोले सांसद

रवि किशन ने आगामी बिहार चुनाव पर भी अपनी राय रखी. उन्होंने विश्वास जताया कि बिहार में बीजेपी बंपर वोटों से जीत हासिल करेगी. उन्होंने कहा कि टिकट की खरीद-फरोख्त के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है. वह दो दिन बाद चुनाव प्रचार करने दरभंगा जा रहे हैं. उन्हें पूरा विश्वास है कि बिहार में भाजपा की जीत होगी.

---- समाप्त ----