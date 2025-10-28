रामपुर: रोक-टोक से नाराज पत्नी ने घोंटा पति का गला, पुलिस को बेटियों पर भी शक

रामपुर जिले के बिलासपुर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. मुंडिया खुर्द गांव में पत्नी ने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि पत्नी अपने पति की लगातार रोक-टोक से परेशान थी. इस वारदात में उसकी दो बेटियों की भूमिका भी शक के घेरे में है.

मृतक विजेंद्र के भाई और शिकायतकर्ता जोगिंदर ने बताया कि विजेंद्र की दो बेटियां जवान हैं और गलत संगत में पड़ गई थीं. जब भाई ने उन्हें समझाया और डांटा तो बेटियां और पत्नी नाराज हो गईं. जोगिंदर ने कहा कि एक बार फोन मिलने पर भाई ने बेटियों को डांटा था, जिसके बाद दोनों बेटियों और पत्नी ने मिलकर उस पर हमला किया. अगले दिन वह मृत अवस्था में मिला.

गला घोंटकर की पति की हत्या

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गला घोंटना बताया गया. ग्रामीणों और परिवार ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद जांच शुरू हुई. पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम में स्पष्ट हुआ कि मौत गला घोंटने से हुई है. जांच के दौरान पत्नी ने हत्या स्वीकार की है. उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. बेटियों की भूमिका की भी जांच जारी है.

पुलिस ने आरोपी पत्नी को किया गिरफ्तार

इसके अलावा उन्होंने बताया कि पति-पत्नी के बीच दो दिन पहले भी विवाद हुआ था. मृतक पत्नी और बेटियों की गतिविधियों पर रोक-टोक करता था, जिससे नाराज होकर यह घटना हुई.



