'घर में न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है ? हम दोनों भाई अगला टार्गेट,' मां भानवी सिंह पर भड़के राजा भैया के दोनों बेटे

उत्तर प्रदेश की सियासत के चर्चित चेहरों में से एक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ़ राजा भईया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच विवाद ने नया मोड़ ले लिया है. पहली बार दोनों बेटे शिवराज और ब्रिजराज सोशल मीडिया पर खुलकर सामने आए हैं. मां के आरोपों पर पलटवार करते हुए बेटों ने इसे 'राजनीतिक साज़िश' बताया और भानवी सिंह के WMD वाले आरोप पर तंज कसकर सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है.

मां के खिलाफ हुए राजा भैय्या के दोनों बेटे (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश की राजनीति के चर्चित चेहरों में से एक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की घर की लड़ाई ने अब और तूल पकड़ लिया है. राजा भैय्या के बेटे ब्रिजराज प्रताप सिंह ने अपनी मां भानवी सिंह पर तीखा तंज किया है. सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर शिवराज प्रताप ने ये तंज अपनी मां के उस आरोप पर किया है जिसमें भानवी सिंह ने घर में WMD यानी की (Weapons of Mass destruction) होने का दावा किया था.

घर में न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है ?

भानवी सिंह के इस आरोप पर अब  राजा भैय्या के छोटे बेटे ब्रिजराज प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखकर मां की पिता और बच्चों से लड़ाई से लेकर हथियार होने के आरोपों पर पलटवार किया है. ब्रिजराज प्रताप सिंह ने अपनी मां से पूछा है कि वो जिस मास डिस्ट्रक्शन हथियार की बात कर रही हैं तो क्या हमारे घर में न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है ?

शिवराज प्रताप सिंह और छोटे बेटे ब्रिजराज प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मां भानवी सिंह पर पिता को बदनाम करने का आरोप लगाया और कहा कि यह सब एक 'राजनीतिक साज़िश' का हिस्सा है.

छोटे बेटे ने मां पर लगाए कई गंभीर आरोप

शिवराज प्रताप सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा कि मां ने कोर्ट में 100 करोड़ रुपये एकमुश्त और 25 लाख रुपये प्रतिमाह की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया कि 'मां के पास पिता से ज्यादा अचल संपत्ति है, फिर भी वह विक्टिम कार्ड और महिला कार्ड खेल रही हैं.' 

शिवराज ने अपने पोस्ट में यह भी साफ किया कि मां खुद घर छोड़कर गई थीं और 10 साल से ज्यादा समय से अलग रह रही हैं. दादा-दादी के समझाने के बावजूद उन्होंने वापस लौटने से इनकार किया.

हम दोनों भाई होंगे अगला टार्गेट : ब्रिजराज प्रताप सिंह

वहीं छोटे बेटे ब्रिजराज प्रताप सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा कि 'दादी अस्पताल में भर्ती थीं, हार्ट अटैक और सर्जरी के बीच मां परिवार की इज्ज़त सड़क पर उछाल रही हैं. ब्रिजराज ने आशंका जताई कि हम दोनों भाई मां का अगला टारगेट होंगे.

भानवी सिंह द्वारा हथियार रखने के आरोप पर तंज कसते हुए ब्रिजराज ने लिखा, 'क्या घर में न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है कि WMD (Weapons of Mass Destruction) रखा है. उन्होंने एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह (गोपाल जी) का भी जिक्र किया और कहा कि 'वह दाऊ (राजा भईया) की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है.' दोनों बेटों के इस बयानबाज़ी से विवाद ने नया मोड़ ले लिया है और राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक में सनसनी फैल गई है.

 

