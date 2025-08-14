scorecardresearch
 

Feedback

लखनऊ में भारी बारिश के बाद रेलवे स्टेशन-अस्पताल बने तालाब, 8वीं तक सभी स्कूल बंद

लखनऊ में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर की व्यवस्था को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. सिविल अस्पताल और चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर पानी भर जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. प्रशासन ने 8वीं तक के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को भी बंद रखने का फैसला किया है. कई इलाकों में जलभराव के कारण आवागमन बाधित हो गया है.

Advertisement
X
लखनऊ में बारिश से जलभराव (Photo: Screengrab)
लखनऊ में बारिश से जलभराव (Photo: Screengrab)

यूपी की राजधानी लखनऊ में देर रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है. तेज बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों के आवागमन में भारी दिक्कतें हो रही हैं. रात भर बरसते बादलों ने सुबह सड़कों को तालाब में बदल दिया.

अस्पताल-रेलवे स्टेशन के बाहर भरा पानी

सबसे ज्यादा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा है. सिविल अस्पताल के बाहर पार्क रोड पर घुटनों तक पानी भर जाने से मरीजों और उनके परिजनों को अस्पताल पहुंचने में कठिनाई हुई. एंबुलेंस को भी पानी के बीच से गुजरने में परेशानी झेलनी पड़ी. 

सम्बंधित ख़बरें

यूपी में बर्ल फ्लू को लेकर अलर्ट. (File Photo: ITG)
UP में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट, CM योगी ने चिड़ियाघरों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के दिए आदेश  
Up bjp mlas kutumb parivar program
लखनऊ में 40 ठाकुर विधायकों की बैठक, UP की सियासत में क्या खिचड़ी पक रही? 
सिपाही दीपक कुमार(Photo: Ashish/ITG)
ड्यूटी पर तैनात सिपाही की Heart Attack से मौत, सीने में दर्द के बाद खुद पहुंचा था अस्पताल 
Representative Image
मार्कशीट में अवैध रूप से अंक बढ़ाने वाले गैंग का भंडाफोड़, यूपी STF ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार  
Brigadier's mother dies under suspicious circumstances in Lucknow (Photo: AI-generated)
लखनऊ: ब्रिगेडियर की मां की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, दरवाजा तोड़कर घर में घुसी पुलिस 

वहीं, चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर का नजारा भी कुछ ऐसा ही रहा. यहां पानी भरने से यात्रियों को स्टेशन में आने-जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ा. कई लोगों के सामान भी पानी में भीग गए.

शहर के अन्य इलाकों में भी जलभराव की स्थिति गंभीर बनी हुई है. पानी से भरे रास्तों में कई कारें बंद हो गईं. स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश से पहले नगर निगम ने जल निकासी की कोई ठोस तैयारी नहीं की थी. 

नालों की सफाई अधूरी रही और यही वजह है कि थोड़ी ही देर की बारिश में शहर पानी-पानी हो गया. इस बारिश ने लखनऊ नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है. भारी जलभराव के कारण निचली इलाकों में लोगों के घरों में भी पानी घुसने की शिकायतें सामने आई हैं.

Advertisement

8वीं तक सभी स्कूल बंद

बच्चों की सुरक्षा को लेकर लखनऊ प्रशासन ने आठवीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया है. ये फैसला मौसम विभाग के अगले 24 घंटों तक इसी तरह बारिश जारी रहने के अनुमान और जलभराव के बाद लिया गया है.

लेटर

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलें और सुरक्षित स्थानों पर रहें. नगर निगम की टीमें जल निकासी में जुटी हुई हैं,  लगातार बारिश और जलभराव ने एक बार फिर लखनऊ की जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.


 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement