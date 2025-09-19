'राहुल गांधी झूठ बोल रहे, मेरा नंबर गलत तरीके से दिखाया', फोन कॉल्स से परेशान शख्स ने दर्ज कराई शिकायत

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रयागराज के अंजनी मिश्रा चर्चा में आ गए हैं. दरअसल राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया और इस दौरान महाराष्ट्र और कर्नाटक के फर्जी वोटरों के आईडी और मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए. इन्हीं में से एक नंबर प्रयागराज के मेजा निवासी अंजनी मिश्रा का भी निकला.

अंजनी मिश्रा ने कहा कि उनका महाराष्ट्र या कर्नाटक से कोई संबंध नहीं है और उनका नाम गलत तरीके से पेश किया गया है. मिश्रा का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्हें लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं जिससे वो परेशान हैं. अंजनी मिश्रा ने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर आईजीआरएस के जरिए की है.

प्रयागराज के अंजनी मिश्रा चर्चा में

शिकायत पत्र में उन्होंने लिखा कि वो ग्राम भिंगारी थाना मेजा के निवासी हैं और हमेशा प्रयागराज में ही रहे हैं. उनका नाम 18 साल की उम्र से ही ग्राम की वोटर लिस्ट में दर्ज है और वे हर चुनाव में वोट डालते आए हैं.

राहुल गांधी ने कुछ नंबर शेयर किये थे

मिश्रा ने पत्र में लिखा कि उनके मोबाइल नंबर को सार्वजनिक कर गलत संदेह उत्पन्न किया गया है और इससे उन्हें मानसिक और शारीरिक पीड़ा हो रही है. उन्होंने प्रशासन से नियम अनुसार कार्रवाई की मांग की है. हालांकि शिकायत पत्र में राहुल गांधी का नाम नहीं लिखा गया है लेकिन उन्होंने फोन से परेशान होने की बात जरूर कही है.

