scorecardresearch
 

Feedback

'राहुल गांधी झूठ बोल रहे, मेरा नंबर गलत तरीके से दिखाया', फोन कॉल्स से परेशान शख्स ने दर्ज कराई शिकायत

राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रयागराज के अंजनी मिश्रा का मोबाइल नंबर दिखाए जाने के बाद मिश्रा को लगातार फोन आने लगे. उन्होंने बताया कि उनका महाराष्ट्र या कर्नाटक से कोई संबंध नहीं है और इस कारण वे परेशान हैं. अंजनी मिश्रा ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है.

Advertisement
X
राहुल गांधी ने वोट चोरी लिस्ट में दिखाया अंजनी मिश्रा का नंबर (Photo: ITG)
राहुल गांधी ने वोट चोरी लिस्ट में दिखाया अंजनी मिश्रा का नंबर (Photo: ITG)

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रयागराज के अंजनी मिश्रा चर्चा में आ गए हैं. दरअसल राहुल गांधी ने  चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया और इस दौरान महाराष्ट्र और कर्नाटक के फर्जी वोटरों के आईडी और मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए. इन्हीं में से एक नंबर प्रयागराज के मेजा निवासी अंजनी मिश्रा का भी निकला.

अंजनी मिश्रा ने कहा कि उनका महाराष्ट्र या कर्नाटक से कोई संबंध नहीं है और उनका नाम गलत तरीके से पेश किया गया है. मिश्रा का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्हें लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं जिससे वो परेशान हैं. अंजनी मिश्रा ने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर आईजीआरएस के जरिए की है.

प्रयागराज के अंजनी मिश्रा चर्चा में

सम्बंधित ख़बरें

Rahul Gandhi press conference
एटम बम, प्री हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इन मेकिंग... वोट चोरी पर राहुल के नए 'सबूत' कितने मजबूत? 
Aaj Taks major revelation on Rahul Gandhis claim of vote theft.
राहुल गांधी का 'वोट चोरी' पर नया दावा, देखें आजतक के रियलिटी चेक में खुलासा 
Beware: The fury of Thar, an attack on voters, and Pakistans new strategy!
राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाया 'वोट चोरी' का आरोप 
Rahuls claim on vote theft: whose number, whose crime?
'वोट चोरी' पर राहुल का दावा, किसका नंबर, किसका गुनाह? 
Rahuls claim on vote theft: whose number, whose crime?
'वोट चोरी' पर राहुल का दावा, किसका नंबर, किसका गुनाह? 

शिकायत पत्र में उन्होंने लिखा कि वो ग्राम भिंगारी थाना मेजा के निवासी हैं और हमेशा प्रयागराज में ही रहे हैं. उनका नाम 18 साल की उम्र से ही ग्राम की वोटर लिस्ट में दर्ज है और वे हर चुनाव में वोट डालते आए हैं. 

राहुल गांधी ने कुछ नंबर शेयर किये थे

मिश्रा ने पत्र में लिखा कि उनके मोबाइल नंबर को सार्वजनिक कर गलत संदेह उत्पन्न किया गया है और इससे उन्हें मानसिक और शारीरिक पीड़ा हो रही है. उन्होंने प्रशासन से नियम अनुसार कार्रवाई की मांग की है. हालांकि शिकायत पत्र में राहुल गांधी का नाम नहीं लिखा गया है लेकिन उन्होंने फोन से परेशान होने की बात जरूर कही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement