सुल्तानपुर: जेल में मिलने आई पत्नी से हुआ झगड़ा, उसके जाते ही कैदी पति ने पेड़ से लटककर दे दी जान

यूपी के सुल्तानपुर जिले की जिला जेल में मंगलवार शाम एक अंडरट्रायल कैदी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. इस घटना से कुछ देर पहले ही कैदी की पत्नी उससे मिलने आई थी. बताया जा रहा है मुलाकात के दौरान दोनों को बीच किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा भी हुआ था.

मृतक की पहचान मोहम्मद सुब्हान (21) के रूप में हुई है, जो सुल्तानपुर जिले के कादीपुर थाना क्षेत्र के अल्देमऊ नूरपुर का निवासी था. सुब्हान को चोरी के एक मामले में 5 मई 2025 को जेल भेजा गया था और वह तब से अंडरट्रायल था. जेल प्रशासन ने घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी.

न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक जेल अधीक्षक प्रांजल अरविंद ने बताया, अंडरट्रायल कैदी मोहम्मद सुब्हान मंगलवार दोपहर अपनी पत्नी से मिलने के लिए मिला था. इस दौरान कथित रूप से दोनों के बीच झगड़ा हुआ. कुछ देर बाद सुब्हान ने जेल परिसर के एक आम के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. हमने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक धीरज कुमार ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी बताया कि फिलहाल पुलिस मामले की पूरी तहकीकात कर रही है और जेल प्रशासन के साथ मिलकर जांच जारी है. घटना ने जेल प्रशासन और स्थानीय पुलिस के लिए भी चिंता बढ़ा दी है. जेल के अधिकारियों का कहना है कि अंडरट्रायल कैदियों की सुरक्षा और निगरानी उनके दायित्व में शामिल है, लेकिन इस तरह की अप्रत्याशित घटनाओं को रोक पाना हमेशा आसान नहीं होता. पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आत्महत्या के कारणों की पुष्टि हो सकेगी. फिलहाल मामले को संवेदनशीलता के साथ देख रहे हैं और जेल प्रशासन के साथ मिलकर सुरक्षा प्रबंधों का भी जायजा लिया जा रहा है.

