scorecardresearch
 

Feedback

VIDEO: कैसी है प्रेमानंद महाराज की तबीयत, कब देंगे दर्शन, क्या अब नहीं करेंगे पदयात्रा, मिल गया हर सवाल का जवाब

संत प्रेमानंद जी महाराज के स्वास्थ्य में अब लगातार सुधार हो रहा है और वो मथुरा के राधा केली कुंज आश्रम में आराम कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तबीयत को लेकर फैली अफवाहों को अनुयायियों ने खारिज किया है. बताया गया कि महाराज जी रोज डायलिसिस करवा रहे हैं और एकांतिक दर्शन दे रहे हैं. आश्रम ने लोगों से अपील की है कि पुरानी तस्वीरें या वीडियो वायरल न करें.

Advertisement
X
प्रेमानंद महाराज की तबीयत में सुधार (File Photo: ITG)
प्रेमानंद महाराज की तबीयत में सुधार (File Photo: ITG)

वृंदावन के चर्चित संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों के बीच उनके अनुयायियों ने बताया है कि महाराज जी का स्वास्थ्य अब स्थिर है और धीरे-धीरे सुधार हो रहा है. प्रेमानंद महाराज इस समय राधा केली कुंज आश्रम में ही रह रहे हैं, जहां उनका नियमित डायलिसिस हो रहा है.

प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य में सुधार

महाराज प्रेमानंद के अनुयायियों के अनुसार, 4 अक्टूबर से उनकी पदयात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है ताकि उन्हें पर्याप्त आराम मिल सके. भक्तों ने बताया कि महाराज जी सुबह-सुबह एकांतिक वार्तालाप कर रहे हैं, सीमित दर्शन दे रहे हैं और अपने शिष्यों से मिल भी रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Elvish Yadav, Premanand Maharaj
Film Wrap: प्रेमानंद महाराज से मिले एल्विश, तारक मेहता के 'सोढ़ी' को मिला काम 
radha maa on premanand
क्या राधा रानी को 'मां' कहना उचित है? Premanand बोले...  
premanand maharaj
क्या राधा रानी को मां कहना होगा उचित? प्रेमानंद महाराज ने दिया उत्तर 
ठाकुर जी की मूर्ति खरीदते समय मोलभाव नहीं रखना चाहिए.
भगवान की मूर्ति खरीदते समय मोल-भाव सही या गलत, प्रेमानंद महाराज ने दिया जवाब  
Premanand Maharaj
मौत छूकर निकल जाए तो संयोग है या भगवान की कृपा, प्रेमानंद महाराज ने दिया ये जवाब 

भक्तों ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो, जिसमें महाराज जी के हाथ पर पट्टी बंधी दिख रही है वो तीन से चार साल पुराना है. ऐसे में इसे लेकर किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रम फैलाने से बचने की अपील की गई है.

महाराज जी के आश्रम की ओर से 8 अक्टूबर को भी एक संदेश जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 'उनका का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, कृपया उनके बारे में किसी भी प्रकार की भ्रामक खबर या वीडियो को साझा न करें.'

Advertisement

इंग्लैंड से आए भक्त हर्षिका ने कैमरे के सामने कहा, 'राधा रानी की कृपा महाराज जी पर सदा बनी हुई है, वो जल्द स्वस्थ होंगे और सभी को दर्शन देंगे.' वहीं अन्य भक्तों ने कहा कि महाराज जी के स्वास्थ्य में निरंतर सुधार हो रहा है और राधा रानी शीघ्र ही उन्हें पूर्ण स्वस्थ करेंगी.

आश्रम के बाहर बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु

आश्रम के बाहर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हुए हैं, जो महाराज जी के स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए भजन-कीर्तन कर रहे हैं. भक्तों का कहना है कि प्रेमानंद जी जैसे संत आज के युग में समाज को सही दिशा और भगवान भक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं, इसलिए उनका स्वस्थ रहना पूरे देश और भक्तों के लिए आशीर्वाद समान है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    IND vs WI Live Score
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement