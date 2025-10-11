VIDEO: कैसी है प्रेमानंद महाराज की तबीयत, कब देंगे दर्शन, क्या अब नहीं करेंगे पदयात्रा, मिल गया हर सवाल का जवाब

वृंदावन के चर्चित संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों के बीच उनके अनुयायियों ने बताया है कि महाराज जी का स्वास्थ्य अब स्थिर है और धीरे-धीरे सुधार हो रहा है. प्रेमानंद महाराज इस समय राधा केली कुंज आश्रम में ही रह रहे हैं, जहां उनका नियमित डायलिसिस हो रहा है.

प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य में सुधार

महाराज प्रेमानंद के अनुयायियों के अनुसार, 4 अक्टूबर से उनकी पदयात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है ताकि उन्हें पर्याप्त आराम मिल सके. भक्तों ने बताया कि महाराज जी सुबह-सुबह एकांतिक वार्तालाप कर रहे हैं, सीमित दर्शन दे रहे हैं और अपने शिष्यों से मिल भी रहे हैं.

भक्तों ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो, जिसमें महाराज जी के हाथ पर पट्टी बंधी दिख रही है वो तीन से चार साल पुराना है. ऐसे में इसे लेकर किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रम फैलाने से बचने की अपील की गई है.

महाराज जी के आश्रम की ओर से 8 अक्टूबर को भी एक संदेश जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 'उनका का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, कृपया उनके बारे में किसी भी प्रकार की भ्रामक खबर या वीडियो को साझा न करें.'

इंग्लैंड से आए भक्त हर्षिका ने कैमरे के सामने कहा, 'राधा रानी की कृपा महाराज जी पर सदा बनी हुई है, वो जल्द स्वस्थ होंगे और सभी को दर्शन देंगे.' वहीं अन्य भक्तों ने कहा कि महाराज जी के स्वास्थ्य में निरंतर सुधार हो रहा है और राधा रानी शीघ्र ही उन्हें पूर्ण स्वस्थ करेंगी.

आश्रम के बाहर बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु

आश्रम के बाहर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हुए हैं, जो महाराज जी के स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए भजन-कीर्तन कर रहे हैं. भक्तों का कहना है कि प्रेमानंद जी जैसे संत आज के युग में समाज को सही दिशा और भगवान भक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं, इसलिए उनका स्वस्थ रहना पूरे देश और भक्तों के लिए आशीर्वाद समान है.

---- समाप्त ----