इटावा: सड़क हादसे में प्रेग्नेंट महिला की मौत, पेट फटने से सड़क पर जा गिरा भ्रूण, डंपर ने कुचला

यूपी के इटावा में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया. इकदिल थाना क्षेत्र के पिलखर गांव के पास दवा लेकर लौट रही बाइक सवार गर्भवती महिला को तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया. इस हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, पेट फटने से उसका भ्रूण सड़क पर दूर जा गिरा. जबकि, पिता और भाई गंभीर रूप से घायल हो गए.

दरअसल, भरथना के भिलोना गांव निवासी भूप सिंह अपनी 22 वर्षीय बेटी साधना और बेटे देवेश के साथ एक प्राइवेट अस्पताल से दवा लेकर लौट रहे थे. जैसे ही मोपेड बाइक पिलखर गांव के पास हाईवे पर पहुंचे, पीछे से आ रहे डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद तीनों सड़क पर जा गिरे. इस दौरान डंपर साधना को कुचलता हुआ निकल गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसा इतना भयावह था कि साधना के गर्भ में पल रहा तीन महीने से अधिक का भ्रूण भी बाहर सड़क पर जा गिरा. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोगों की भीड़ जमा हो गई. घायल पिता सड़क पर ही रोता रहा. सूचना पर पहुंचीं थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा तथा घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया.

Advertisement

परिजनों ने बताया कि मृतक साधना की शादी इसी साल 13 मई को हुई थी. उसका पति सिंटू मजदूरी करता है. रक्षाबंधन पर वह मायके आई थी और तभी से यहीं रुकी हुई थी. जहां बीते दिन वह हादसे का शिकार हो गई. उधर, नेशनल हाईवे-19 पर दुर्घटना के बाद डंपर चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है और लगातार दबिश दी जा रही है.

---- समाप्त ----