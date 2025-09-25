scorecardresearch
 

'मुझे आजादी दिला दे', पत्नी ने बताई लोकेशन, प्रेमी ने पति को मार डाला, पत्थर बांधकर शव कुएं में फेंका; ऐसे हुआ खुलासा

प्रयागराज में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची. उसने न केवल पति की लोकेशन प्रेमी को दी, बल्कि हत्या के बाद घर में रहकर परिवार को गुमराह भी किया. फिलहाल, पुलिस ने 5 दिनों की जांच के बाद इस हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया है.

प्रयागराज पुलिस की गिरफ्त में हत्यारोपी जोड़ा (Photo- ITG)
प्रयागराज में एक महिला संध्या ने प्रेमी विकास के साथ मिलकर अपने पति रवि सिंह उर्फ सोनू सिंह की हत्या कर दी. यह घटना रवि सिंह के खेत पर हुई, जहां वह मजदूरों को खाना देने गए थे. हत्या की यह साजिश इसलिए रची गई, क्योंकि संध्या को विकास से प्यार हो गया था. संध्या ने फोन पर रवि की लोकेशन विकास को दी, जिसके बाद विकास ने लोहे की रॉड से हमला कर रवि की हत्या कर दी. हत्या के बाद विकास ने शव को कुएं में फेंक दिया. पुलिस ने कॉल डिटेल्स की मदद से इस पूरे मामले को सुलझाया. 

प्यार में पागल पत्नी ने रची साजिश

दरअसल, यमुनानगर के शंकरगढ़ निवासी रवि सिंह की शादी संध्या से हुई थी. उनका रिश्ता ठीक चल रहा था, लेकिन इसी बीच संध्या को गांव के ही एक युवक विकास से प्यार हो गया. दोनों अक्सर रवि की गैरमौजूदगी में मिलते और फोन पर बात करते थे. जब रवि को इस रिश्ते का पता चला तो पति-पत्नी के बीच लड़ाई-झगड़े शुरू हो गए. इन झगड़ों से तंग आकर संध्या ने विकास के साथ मिलकर रवि की हत्या की योजना बनाई, ताकि वह रवि से छुटकारा पा सके. 

पत्नी के इशारे पर हुआ कत्ल

हत्या वाले दिन रवि सिंह अपने खेत पर मजदूरों को खाना देने गए थे. इसी दौरान संध्या ने फोन पर विकास को रवि की लोकेशन बताई और उससे कहा कि उसे 'आजादी' दिला दे. विकास तुरंत मौके पर पहुंचा और लोहे की खंती से रवि पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हत्या के बाद विकास ने रवि के शव को साड़ी और पत्थर से बांधकर पास के एक कुएं में फेंक दिया ताकि किसी को शक न हो. 

पुलिस ने ऐसे किया खुलासा

जब रवि घर नहीं लौटे तो परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने जांच शुरू की और संध्या की कॉल डिटेल खंगाली. कॉल डिटेल्स से पता चला कि हत्या से पहले और बाद में संध्या ने लगातार विकास से बात की थी. इसी आधार पर पुलिस ने विकास को गिरफ्तार किया. पूछताछ में विकास ने पूरा सच उगल दिया. प्रेमी के खुलासे के बाद आरोपी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया.

---- समाप्त ----
