प्रयागराज: सफाई के लिए सेप्टिक टैंक में उतरे दो लोग, जहरीली गैस से मिनटों में हो गई मौत

प्रयागराज के गंगानगर इलाके में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया. सैदाबाद में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई. मृतकों में एक 48 साल के व्यक्ति और 16 साल का युवक शामिल है. स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

अस्पताल में दोनों ने तोड़ा दम (Photo: Representational )
यूपी के प्रयागराज में सैदाबाद क्षेत्र में शनिवार को सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया. जहरीली गैस के रिसाव में दम घुटने से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि गंगानगर इलाके के सैदाबाद में धर्मराज (48) और विनय कुमार (16) सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए अंदर उतरे थे. जैसे ही वो नीचे पहुंचे, जहरीली गैस की चपेट में आ गए और दम घुटने लगा. वो बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर पाए. आसपास के लोगों ने शोर सुनकर मदद की और तुरंत रस्सी और सीढ़ी की मदद से दोनों को बाहर निकाला.

हंडिया क्षेत्र के सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) सुनील कुमार सिंह ने बताया कि दोनों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. उन्होंने कहा कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है और आगे की जांच जारी है.

अस्पताल में दोनों ने तोड़ा दम

इस हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना किसी सुरक्षा उपकरण के सेप्टिक टैंक की सफाई करना बेहद खतरनाक है. ऐसे मामलों में अक्सर जानलेवा हादसे हो जाते हैं. उन्होंने प्रशासन से मांग की कि सफाई कार्य के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं ताकि भविष्य में इस तरह की त्रासदी न हो.

जहरीली गैस से गई जान

विशेषज्ञों का कहना है कि सेप्टिक टैंकों में अक्सर मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और अन्य जहरीली गैसें जमा हो जाती हैं. इनका असर कुछ ही मिनटों में जानलेवा हो सकता है. यही वजह है कि ऐसे टैंकों की सफाई बिना तकनीकी साधनों और सुरक्षा उपकरणों के कभी नहीं करनी चाहिए.

पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है. हादसे के बाद मृतकों के घरों में कोहराम मच गया. धर्मराज परिवार के मुखिया थे. गांव और आसपास के इलाके में मातम का माहौल है.

 

