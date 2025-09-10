scorecardresearch
 

प्रयागराज: स्कूल कैंपस में 12वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या, एक सहपाठी गिरफ्तार, दूसरा फरार

प्रयागराज के करछना इलाके में स्कूल कैंपस में 12वीं के दो छात्रों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हुई. इस दौरान एक छात्र ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया. घायल छात्र को अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस ने एक छात्र को गिरफ्तार किया और दूसरे आरोपी की तलाश जारी है.

12वीं के छात्र की हत्या (Photo: Screengrab)
12वीं के छात्र की हत्या (Photo: Screengrab)

प्रयागराज के यमुनापार करछना इलाके में एक निजी स्कूल में दो छात्रों के बीच कहासुनी के बाद हुआ विवाद खूनी झगड़े में बदल गया. इस घटना में 12वीं के छात्र अवनीश पांडे की मौत हो गई. पुलिस ने एक छात्र को गिरफ्तार कर लिया है जबकि दूसरा आरोपी छात्र अभी फरार है.

घटना कुलमई लाला का पुरा स्थित इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज की है. यहां मंगलवार को स्कूल कैंपस में 12वीं के छात्र आपस में भिड़ गए. देखते ही देखते मारपीट इतनी बढ़ गई कि छात्र ने सहपाठी अवनीश पांडे पर चाकू से कई वार कर दिए. हमले में अवनीश गंभीर रूप से घायल हो गया. स्कूल के लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

चाकू से वार कर छात्र की हत्या

जानकारी के मुताबिक जानलेवा हमला करने वाला छात्र अभय पाठक मौके से फरार हो गया. मृतक छात्र और आरोपी छात्र दोनों करछना इलाके के रहने वाले हैं. घटना की सूचना पर परिजन भी मौके पर पहुंच गए. मृतक के पिता ने बेटे की हत्या के पीछे कई लोगों के हाथ होने का शक जताया है. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने पहले भी उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी.

एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार

सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी. यमुनापार डीसीपी विवेक यादव ने बताया कि घटना की वजह का पता लगाया जा रहा है. पुलिस ने एक छात्र को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है और फरार छात्र की तलाश में दबिश दी जा रही है.

---- समाप्त ----
