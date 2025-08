Prayagraj Floods: उफान पर नदियां, घाट-मंदिर डूबे, घरों की पहली मंजिल तक पानी... देखें प्रयागराज में बाढ़ के 6 वीडियो

भारी बारिश से गंगा-यमुना में ऐसा उफान आया कि घाट, मंदिर सब डूबे हुए हैं. घरों की पहली मंजिल तक पानी है. प्रयागराज के कई इलाकों के लोग मुसीबत की मार झेल रहे हैं. प्रयागराज से आ रही एक-एक तस्वीर बाढ़ वाली आफत की गवाही दे रही हैं.

An aerial view of a residential area inundated with swollen Ganga river at Salori area, in Prayagraj (PTI Photo)