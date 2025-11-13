scorecardresearch
 

प्रतापगढ़: राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले सपा नेता गुलशन यादव पर एक्शन, करोड़ों की की प्रॉपर्टी सीज, गैंग्स्टर समेत दर्ज हैं 53 मुकदमे

प्रतापगढ़ पुलिस ने फरार और ₹1 लाख के इनामी सपा नेता गुलशन यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. गैंगस्टर एक्ट के तहत डीएम प्रतापगढ़ के आदेश पर, प्रयागराज के कर्नलगंज में स्थित उनकी तीन प्रॉपर्टी (अनुमानित कीमत ₹4.10 करोड़) कुर्क कर सील कर दी गई हैं. यह कार्रवाई संग्रामगढ़ थाना पुलिस ने की.

सपा नेता गुलशन यादव (Photo- ITG)
सपा नेता गुलशन यादव (Photo- ITG)

प्रतापगढ़ के कुंडा से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के नेता गुलशन यादव की करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर ली गई है. ₹1 लाख के इनामी और फरार चल रहे गुलशन यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत यह बड़ी कार्रवाई की गई है. पुलिस ने प्रयागराज में स्थित उनकी तीन प्रॉपर्टी सील कर नोटिस बोर्ड लगा दिया है. 

बता दें कि प्रतापगढ़ जिले की संग्रामगढ़ पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है. समाजवादी पार्टी के फरार नेता गुलशन यादव की तीन अलग-अलग प्रॉपर्टी कुर्क की गई है. कार्रवाई प्रयागराज के कर्नलगंज थाना क्षेत्र के चर्च लेन में की गई. डीएम प्रतापगढ़ के 23 अप्रैल 2025 के आदेश से यह कार्रवाई हुई. गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत यह कार्रवाई की गई.  संग्रामगढ़ थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया. 

संग्रामगढ़ पुलिस ने चर्च लेन में स्थित गुलशन यादव की 438 वर्ग मीटर की तीन प्रॉपर्टी कुर्क की है. कुर्की की गई इन प्रॉपर्टी की अनुमानित कीमत ₹4 करोड़ 10 लाख रुपए है. पुलिस ने मुनादी भी कराई और कुर्की के बाद प्रॉपर्टी को सील कर नोटिस बोर्ड लगा दिया है. पुलिस ने साफ किया है कि इस कुर्क की गई संपत्ति से छेड़छाड़ पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. 

53 आपराधिक मुकदमे दर्ज

कुंडा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे गुलशन यादव पर कुल 53 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. वह ₹1 लाख के इनामी बदमाश हैं और फिलहाल फरार चल रहे हैं. उन्होंने 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर राजा भैया के खिलाफ लड़ा था. यह बड़ी कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत की गई है, जो संगठित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए है. 

