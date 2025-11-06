वाराणसी में पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए ये खास निर्देश, जानिए क्या कहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे से एक दिन पहले शहर में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में उतर आए हैं और तैयारियों का जायजा लेकर अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद सीधे बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचे. उनका यह दौरा पूरी तरह निरीक्षण-केंद्रित था. स्टेशन परिसर में प्रवेश करते ही उन्होंने अधिकारियों के साथ तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की.

रेलवे और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को स्टेशन परिसर के सुंदरीकरण, सुरक्षा व्यवस्था, यात्री सुविधाओं और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल से जुड़ी सभी तैयारियों की जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने इस दौरान विशेष रूप से सफाई, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए. सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा न केवल वाराणसी बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का अवसर है. इसलिए हर व्यवस्था में अनुशासन और समर्पण झलकना चाहिए. किसी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

साफ-सफाई और यातायात पर विशेष जोर

योगी आदित्यनाथ ने बनारस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से लेकर एंट्री गेट तक सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि स्टेशन परिसर में स्वच्छता का वही स्तर दिखाई देना चाहिए, जिसकी उम्मीद काशी से देश रखता है. सीएम ने वाराणसी नगर निगम और यातायात पुलिस को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री के आगमन के दौरान सड़क मार्गों पर जाम की कोई स्थिति न बने. उन्होंने यह भी कहा कि रेलवे स्टेशन से लेकर कार्यक्रम स्थल तक हर मार्ग को सुंदर और व्यवस्थित बनाया जाए, ताकि श्रद्धालुओं और यात्रियों को कोई असुविधा न हो.

Advertisement

सुंदरीकरण और सुरक्षा व्यवस्था पर भी निर्देश

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने स्टेशन परिसर में किए गए सुंदरीकरण कार्यों की सराहना की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि जो भी अधूरे कार्य हैं, उन्हें जल्द पूरा कर लिया जाए. उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों से कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक अस्वीकार्य होगी. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी प्रवेश बिंदुओं पर फुलप्रूफ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी अध्यात्म की नगरी है, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि जब प्रधानमंत्री आएं तो यह शहर आधुनिकता और परंपरा का संगम दिखाई दे.

मोदी के आगमन से पहले अंतिम रूप ले रहीं तैयारियां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 नवंबर से अपने दो दिवसीय वाराणसी दौरे पर आ रहे हैं. यह दौरा विकास परियोजनाओं और काशी की सांस्कृतिक झलक दोनों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है. मुख्यमंत्री का यह निरीक्षण दौरा, प्रधानमंत्री की यात्रा से एक दिन पहले तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए किया गया है. सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में रेलवे स्टेशन से वाराणसी-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस और तीन अन्य ट्रेनों का शुभारंभ भी शामिल है. इसके साथ ही कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया जाएगा.

Advertisement

धार्मिक स्थलों पर पूजा-अर्चना के बाद लिया प्रबंधन का फीडबैक

निरीक्षण से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काल भैरव मंदिर और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन किया. उन्होंने भगवान काल भैरव और बाबा विश्वनाथ से प्रदेश के विकास और जनकल्याण की प्रार्थना की. इसके बाद वे सतुआ बाबा आश्रम और मणिकर्णिका घाट भी पहुंचे, जहां उन्होंने घाटों की व्यवस्था का जायजा लिया. उन्होंने कहा कि देव दीपावली के बाद प्रधानमंत्री का वाराणसी आगमन शहर के लिए आस्था और विकास का संगम साबित होगा. निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के अवसर पर बनारस की सड़कों, घाटों और प्रमुख स्थलों को इस तरह सजाया जाए कि देश के हर हिस्से से आने वाले लोग काशी की भव्यता का अनुभव करें.

उन्होंने कहा, काशी केवल धार्मिक नगर नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का प्रतीक है. प्रधानमंत्री यहां के सांसद हैं, इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि उनके आगमन पर हर नागरिक को गर्व महसूस हो. मुख्यमंत्री ने प्रशासन को यह भी निर्देश दिया कि स्थानीय व्यापारियों, यात्रियों और श्रद्धालुओं को कार्यक्रमों के दौरान किसी प्रकार की दिक्कत न हो.

लापरवाही बर्दाश्त नहीं

सीएम योगी ने बैठक में स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हर जिम्मेदारी तय समय पर और तय मानक के अनुसार पूरी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि काशी में मोदी का कार्यक्रम कार्यसंस्कृति की परीक्षा भी है. उन्होंने पुलिस, नगर निगम और रेलवे प्रशासन से कहा कि 24 घंटे के भीतर सभी तैयारियां फाइनल रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें.

Advertisement

वाराणसी तैयार है अपने सांसद का स्वागत करने को

वाराणसी का बनारस रेलवे स्टेशन फिलहाल रोशनी, फूलों और झंडों से सजाया जा रहा है. शहर के प्रवेश मार्गों पर स्वागत मोदी जी और काशी में आपका अभिनंदन जैसे पोस्टर लगाए गए हैं. गंगा तट के प्रमुख घाटों पर भी विशेष सजावट की जा रही है.

---- समाप्त ----