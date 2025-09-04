scorecardresearch
 

कार से उतरा ही था परिवार, पलभर में पलटा ट्रक और चूर हो गई गाड़ी…कैद हुआ दिल दहलाने वाला मंजर

पीलीभीत के नेशनल हाइवे 730 पर भयंकर हादसा हुआ. यहां एक कार के ऊपर भूसे से भरा ट्रक पलट गया . इससे ठीक पहले कार से बाहर निकला एक परिवार बाल- बाल बचा. घटना का सीसीटीवी फुटेज डरा देने वाला है.

पीलीभीत में नेश्नल हाइवे पर भयंकर हादसा (Photo: ITG)
पीलीभीत में नेश्नल हाइवे पर भयंकर हादसा (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश में पीलीभीत के नेशनल हाइवे 730 पर भयंकर हादसा हुआ. यहां से गुजर रहा भूसे से भरा ट्रक एक कार के ऊपर पलट गया. दुर्घटना का नजारा काफी दिल दहला देने वाला था क्योंकि इसमें एक पूरा परिवार कुछ इंच की दूरी से बाल- बाल बचा.

सामने आए दुर्घटना के सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि रोड के किनारे रुकी कार में से दो बच्चे और दो युवक नीचे उतरे हैं. उनके नीचे उतरने के पल भर बाद ही एक भूसे का ओवरलोडेड ट्रक उस कार पर गिर पड़ता है और कार चकनाचूर हो जाती है. वहीं परिवार कुछ ही इंच की दूरी से बाल- बाल बचता है.

घटना के बारे में थाना सुनगढ़ी प्रभारी पवन पाण्डेय ने बताया घटना बीते रविवार की है. इस मामले की कोई शिकायत नहीं आई है. वहीं इसमें ARTL वीरेंद्र सिंह ने बताया कि ट्रक का एक्सल टूट गया था इसलिए ट्रक एक तरफ गिर गया. ट्रक को हाइवे के किनारे ही खड़ा करा लिया गया है. वही कार सवार पीलीभीत के ही रहने वाले है और सभी लोग सुरक्षित हैं.

बता दें कि कई बार इस तरह का हादसे सामने आते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि मानो पलभर के लिए कोई करिश्मा हुआ और जान जाते जाते बच गई. इस हादसे में जिस तरह परिवार की जान बची उससे ये रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि परिवार कार से उतरने में जरा सी देरी करता तो मंजर बेहद दर्दनाक हो सकता था. 

