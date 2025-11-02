scorecardresearch
 

UP: जंगल सफारी के दौरान बाघ ने किया हमला, गाइड ने सूझबूझ से पर्यटकों को बचाया, Video

पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के पहले दिन बड़ा हादसा टल गया. चूका बीच इलाके के पास एक बाघ ने अचानक पर्यटकों से भरी जीप पर हमला कर दिया. चालक की सूझबूझ से सभी सैलानी बाल-बाल बच गए. यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और वीडियो वायरल हो गया. वन विभाग ने पर्यटकों से सतर्क रहने की अपील की है.

पर्यटकों से सतर्क रहने की अपील.(Photo: Screengrab)
पर्यटकों से सतर्क रहने की अपील.(Photo: Screengrab)

यूपी के पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) में नए पर्यटन सीजन की शुरुआत ही रोमांच और दहशत से भरी रही. पहले ही दिन चूका बीच इलाके के पास एक विशाल बाघ ने अचानक पर्यटकों से भरे वाहन पर हमला कर दिया. हालांकि, चालक (गाइड) की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया और सभी सैलानी बाल-बाल बच गए. इस दिल दहला देने वाली घटना का वीडियो वायरल हो रहा है.

झाड़ियों से निकला बाघ, अचानक किया हमला

पूरनपुर निवासी नितिन खंडेलवाल अपने परिवार के पांच सदस्यों सहित कुल 14 लोगों के साथ पीटीआर घूमने पहुंचे थे. सभी लोग सफारी वाहन में सवार होकर बाघ देखने के उत्साह में जंगल में निकले. चूका बीच से करीब 150 मीटर आगे बढ़ते ही झाड़ियों में छिपे एक बाघ की झलक मिली. चालक ने वाहन रोका ताकि पर्यटक फोटो और वीडियो ले सकें, लेकिन तभी बाघ अचानक पीछे से झपटा मारते हुए वाहन पर हमला कर बैठा.

यह भी पढ़ें: पीलीभीत: पति नहीं लाया समोसे तो पत्नी ने जमकर पीटा, घरवालों को बुलाकर पंचायत में ससुरालियों को भी बेल्ट से पिटवाया

पर्यटकों की सांसें थम गईं, बाल-बाल बचे सभी

नितिन खंडेलवाल ने बताया, बाघ की गुर्राहट और पंजों की आवाज सुनकर हम सबके होश उड़ गए. वह सीधे वाहन की तरफ लपका, लेकिन चालक ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर भगा दी. बाघ का पंजा सिर्फ पीछे की साइड को छू पाया. उन्होंने कहा कि अगर वाहन छोटा होता या चालक देर करता तो नतीजा खतरनाक हो सकता था. सभी सैलानी सुरक्षित लौट आए, लेकिन यह रोमांचक पल सभी के लिए जीवनभर की याद बन गया.

देखें वीडियो...

वन विभाग ने जारी की सतर्कता अपील

घटना के बाद वन विभाग ने पर्यटकों से सतर्क रहने की अपील की है. पीटीआर प्रशासन ने कहा कि सभी सफारी नियमों का पालन किया जा रहा है, फिर भी जंगल में जोखिम हमेशा रहता है. यह घटना न केवल रिजर्व की समृद्ध जैव विविधता की याद दिलाती है, बल्कि सुरक्षा मानकों को और सख्त करने की जरूरत भी दिखाती है.

