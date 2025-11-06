पीलीभीत में स्टार नाइट के दौरान लड़कियों में जमकर हुई मारपीट, वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. मंगलवार रात ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित एक स्टार नाइट कार्यक्रम के दौरान हंगामा मच गया. गायक गुलजार के लाइव शो के बीच लड़कियों के दो गुट आपस में भिड़ गए. कुछ ही देर में मेले का माहौल बिगड़ गया और अफरातफरी मच गई. स्टेज पर हो रहे कार्यक्रम से लोगों का ध्यान हटकर मारपीट की ओर चला गया.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया. देर रात यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसी दौरान मेले के बाहर सड़क पर भी हंगामा मच गया, जहां युवकों के दो गुटों में बाइक चोरी के शक को लेकर मारपीट हो गई.

लड़कियों के गुट में मारपीट

चार युवकों को भीड़ ने पकड़कर पीटा, जिन्हें पुलिस ने किसी तरह छुड़ाया. सूचना मिलते ही सीओ सिटी दीपक चतुर्वेदी फोर्स के साथ पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

साथ ही उन्होंने बताया कि मारपीट करने वाली युवतियां काशीराम कॉलोनी की रहने वाली हैं और उनका पहले से आपसी विवाद था. फिलहाल किसी पक्ष की ओर से शिकायत नहीं मिली है, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

