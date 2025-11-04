scorecardresearch
 

पीलीभीत: मोबाइल चोरी के शक में युवक को खंभे से बांधकर पीटते रहे दुकानदार, हंसती रही भीड़

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में चोरी के शक में एक व्यक्ति को रामलीला मेले में खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा गया. यह घटना सोमवार को पूरनपुर इलाके में हुई. पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई. पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और जाँच शुरू कर दी है. आरोपी की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.

वीडियो वायरल होने पर दर्ज हुई FIR. (Photo: Representational)
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है. यहां रामलीला मेले में चोरी के आरोपी एक व्यक्ति को लोगों के एक समूह ने खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा. यह घटना सोमवार को पूरनपुर इलाके में हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है.

दुकानदारों ने घंटों तक की पिटाई
पुलिस ने बताया कि इस व्यक्ति पर एक दुकान से मोबाइल फोन और गैस सिलेंडर चुराने का आरोप था. चोरी करते हुए पकड़े जाने के बाद, दुकानदारों के एक समूह ने कानून को अपने हाथ में ले लिया.

आरोपी को एक लकड़ी के खंभे से बांध दिया गया और फिर लाठियों और लात-घूंसों से घंटों तक उसकी पिटाई की गई. भीड़ ने इस पूरी घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया. वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह युवक दर्द से कराह रहा है, लेकिन भीड़ लगातार उसे पीटती रही.

वीडियो वायरल होने पर दर्ज हुई FIR
पूरनपुर थाना प्रभारी पवन पांडे ने बताया कि सोशल मीडिया पर यह वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया. चौकी इंचार्ज अरुण कुमार की शिकायत पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR (प्राथमिकी) दर्ज कर ली गई है.

पुलिस ने जोर देकर कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं है, भले ही आरोप चोरी का क्यों न हो. कानून के तहत आरोपी को सज़ा देने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास है.

फिलहाल, पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और वीडियो के आधार पर हमले में शामिल लोगों की पहचान करने तथा उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

