पीलीभीत में आफत की बारिश, आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत, शहर डूबा

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में लगातार बारिश ने तबाही मचा दी है. बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते शहर की गलियां जलमग्न हो गई हैं. इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, जबकि कई जगह दीवारें गिरने से वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. फिलहाल नदियों का जलस्तर सामान्य है, लेकिन हालात पर नजर रखी जा रही है.

आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौत. (Photo: Representational)
आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौत. (Photo: Representational)

यूपी के पीलीभीत में लगातार बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. जोरदार बरसात के साथ-साथ बिजली गिरने की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि कई स्थानों पर दीवार गिरने से गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं.

जानकारी के अनुसार, यह घटना पीलीभीत के थाना बरखेड़ा क्षेत्र की है. यहां आमखेड़ा गांव का रहने वाला जितेंद्र नामक युवक शाहपुरा के पास एक पेट्रोल पंप पर काम करता था. सुबह ड्यूटी खत्म होने के बाद वह घर लौट रहा था, तभी रास्ते में आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया. 

बिजली गिरने से लोगों की मौत

स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इधर, लगातार हो रही बारिश से शहर की गलियां जलमग्न हो गई हैं. मोहल्ला भूरेखा में एक बड़ी दीवार गिरने से दो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं. हालांकि, नदियों का जलस्तर सामान्य है, लेकिन लगातार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है.

शहर के कई इलाकों में भरा पानी

इस संबंध में पीलीभीत की एडीएम ऋतु पुनिया ने बताया कि 'रात से लगातार बारिश हो रही है, जिससे शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है. आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हुई है. क्षेत्रीय अधिकारी मौके का निरीक्षण कर रहे हैं. फिलहाल बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है.'

जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो बारिश और बिजली के दौरान खुले स्थानों पर न जाएं और सावधानी बरतें. विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश से बिजली गिरने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए लोगों को सतर्क रहना बेहद जरूरी है.
 

